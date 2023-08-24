【睽違3年】陸委會：9/1起恢復第三地陸客來台　初期規劃來台灣與赴中國觀光人數每日各2千人

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）陸委會今天(8/24) 宣布，9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動。

交通部觀光局說，初期規劃組團來台的中國旅客以及台灣人組團赴中國的旅客人數為每天各2000人。

大陸委員會（陸委會）今下午召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上宣布開放陸客，將從9月1日起恢復旅居或留學海外、香港澳門的中國地區人民得申請來台觀光。

詹志宏表示，依據COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後逐步恢復兩岸健康有序交流政策，在風險可控及做好配套前提下，自9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動。

詹志宏強調，這是台灣主動往前一步、表明政策立場的表現。

詹志宏另指出，推動恢復兩岸團體旅遊規劃，陸籍團客來台灣初期每天限額2000人次；依試辦金門、馬祖、澎湖與中國地區通航實施辦法申請到金門、馬祖旅行人數另計，不列入這2000人次計。台灣旅行業組團赴陸，依對等原則調控赴陸人次，初期也以每天2000人次為原則。

他強調，從宣布日起，以1個月為準備期，將視中國回應再確定實施日期。

大陸委員會24日舉行記者會，副主委兼發言人詹志宏（圖）表示，9月1日起將恢復旅居及留學第三地陸籍人士申請來台觀光，陸籍團客自宣布日起1個月為準備期，之後再確定實施日期，初期規劃每日限額2000人次。中央社

交通部觀光局組長湯文琦指出，根據統計，在疫情前、2019年，第三地陸籍人士全年來台觀光人次為9.3萬人次。

中國於2019年7月31日以「鑒於當前兩岸關係」為由，公告自2019年8月1日起暫停陸客赴台自由行，迄今未恢復。

中國國台辦5月19日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來中國團隊旅遊業務；陸委會彼時回應，對於對岸解除禁令表示歡迎，中國應該同時開放該國民眾來台旅遊限制，才能逐步達到COVID-19疫情發生前正常交流原貌。

中國文化和旅遊部辦公廳8月10日發布通知，公布第3批中國旅行社恢復出境團隊旅遊業務國家名單，旅遊目的地包括美國、日本、韓國、澳洲等國家，名單未列入台灣；陸委會彼時再喊話，持續呼籲對岸觀光客對等開放。

有關恢復兩岸團體旅遊部分，交通部觀光局說，陸委會將同交通部共同發布後續推動方向，今天起1個月內積極準備相關工作，並視陸方回應，恢復兩岸團體旅遊。

觀光局指出，規劃內容為上述陸客等團體旅遊來台初期限額每天2000人次；台灣旅行社組旅遊團赴中國部分，依對等原則，適度調控赴中人次，初期也以每天2000人次原則。

觀光局表示，鑑於兩岸民間旅遊交流已暫停超過3年，雙方旅行業名單、從業人員人力配置、旅遊資源及接待能量等均有所變動，為確保台灣旅客前往中國團體旅遊品質，將於1個月準備期間內與旅行業者討論恢復團體旅遊應注意事項，以及與旅行公會研擬符合實務調控方式，細節確定後再向旅行業者公布。

另外，為協助國人赴陸團體旅遊安全，觀光局說明，旅行業依規定於成行前應向旅客說明旅遊安全狀況，且每團均應派遣領隊隨團服務，遇有緊急事故等旅遊安全事件，須即時妥適處理並通報觀光局，透過雙方互設辦事處管道提供必要協助。

觀光局指出，後續也會將陸委會製作的「赴陸港澳違法行為態樣」、「赴陸提醒與建議事項」等電子文宣轉請旅行社適度納入出團前說明資料，提供旅客參考，降低可能旅遊風險因子。

中央社24日引述觀光局表示，考量旅行業已超過3年未接待中國觀光客，從事第一線作業的從業人員多有異動或調整情形，為使旅行業重新熟悉陸團來台觀光相關管理法規、入台證辦理流程、陸團接待與通報及赴陸旅遊安全等事宜，預計於9月辦理說明會，向旅行業者宣導，詳細場次資訊，後續會再通知旅行業者報名參加。

觀光局指出，兩岸民間旅遊交流是雙方的重要市場，政府歡迎中國旅客來台觀光的立場不變，此次從恢復第三地陸客來台開始，希望後續展開恢復團體遊，以健康有序的方式分階段逐步恢復相關觀光旅遊交流。

針對陸委會今天宣布有條件恢復兩岸觀光，台灣旅遊業者表示，至少有動作開個口，希望中國有善意回應時，可全面開放兩岸觀光，學者也預估初期每年可帶來新台幣300到400億元的效益。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，有釋出善意至少有個動作開個口，因為旅行業者一直都有跟陸委會協商，且一定要有人先放軟，尤其台灣是民主的地方，根本沒有必要阻擋旅客赴中國旅遊，中國不願意開就是他們的問題。

蕭博仁表示，今天開了一個小口，旅行業者會持續爭取，希望在中國有善意的回應之下，可以全面開放兩岸觀光。

至於何時最快可以有團客赴中國旅遊？蕭博仁說，正式宣布可以出團的日期應該就會有團出發。

觀光局說，根據108年的來台旅客動向及消費調查顯示，中國旅客在台總消費金額為38.85億美元（約新台幣1233億元），占總數的26.96%。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰預估，初期雙向開放每天2000人，每年約70幾萬人次，以1名陸客來台可消費新台幣5萬元計算的話，大概會有300億到400億元的商機，且若狀況很好，可能會加速開放人次，產值效益就會更大。

拋陸客團來台規劃

陸委會：向對岸清楚表達立場

詹志宏指出，先前多次呼籲兩岸對等開放觀光旅遊，這樣才能達到互利互惠，顯然中國方面沒有準確地接受到這份用心，所以決定透過公開宣布政策立場方式以推進雙向交流，「我們希望他們（中方）能夠積極的、正面的來回應」。

詹志宏提到，先前兩岸在觀光開放等討論都僅止於「空中對話」，台灣透過各式管道清楚表達意見，今天決定再往前一步，主動明確表達「政策上就是要開了」，也開始有具體規劃，1個月準備期可以做好相關安排，「只要有正向回應，這一項新的交流措施可以開始恢復來啟動，我們是期待這樣子」。

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