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韓劇「災後調查日誌2」自第五集正式開始？吳義植加入國科搜成主線之一

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/24 18:52
「災後調查日誌2」尹紅（孫智允 飾）及姜道河（吳義植 飾）（圖／截自IG @sbsdrama.official）

「災後調查日誌2」尹紅（孫智允 飾）及姜道河（吳義植 飾）（圖／截自IG @sbsdrama.official）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓劇「災後調查日誌」第二季，消防局重要角色奉道鎮（孫浩俊 飾）因早早領便當，引起大批觀眾不滿，但收視率卻仍未受到影響，第二季的開始猶如從第5集正式開始。

在第1、2集中，一名連續縱火犯四處接連縱火，太元警察局及太元消防隊忙著救火及找出犯人，奉道鎮卻不幸在火場中身亡，宋雪（孔升妍 飾）在收到奉道鎮留給他的遺書後，隨著信中奉道鎮所寫想和她一起完成的事，一一去完成，而道鎮的妹妹則是選擇離開傷心地，到國外去進修。

在第5集，奉道鎮的好友姜道河（吳義植 飾）正式加入國立科學搜查研究所，而安娜離開後，則由禹杉珣代替加入太元警察署科學搜查組擔任組長，兩人在查案時皆展現了驚人的能力，也是讓警方破案的一大功臣。

上禮拜所播出的第5、6集中，劇情著重於警察局與國科搜之間的合作，消防隊的戲份大幅減少，國科搜尹紅（孫智允 飾）及姜道河的戲份則大幅增加，讓這部戲帶來了不同的篇章，從第7集的預告看來，警察局與國科搜似乎仍是主線，宛如第5集才真正的為第2季揭開序幕。

暫時休息的宋雪在第6集的最後再次出現於救護車內，至於之後的劇情，宋雪及其他消防隊成員是否會再度強勢回歸，與警察局和國科搜一同協力破案，也讓觀眾十分期待，畢竟韓文劇名為「消防局旁的警察局還有國科搜」。

即便奉鎮離開，消防隊的戲份在第5、6集也大幅減少，但劇情仍是十分精采刺激，姜道河與陳浩介（金來沅 飾）之間的鬥嘴也十分有趣。雖然奉鎮的離開讓觀眾感到十分惋惜，甚至喊著要棄劇，但第5集收視率仍為6.3%，最高瞬間收視率達7.8%，與前幾集維持著差不多的成績，也是同時段電視劇的收視之冠。
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