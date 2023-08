金磚國家睽違13年擴編 6國將於2024年加入

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)金磚國家(Brics)峰會今(24)日宣布,邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6國於2024年1月日正式加入。這是繼2010年南非加入後再次擴增。

金磚國家(Brics)由新興國家巴西、俄羅斯、印度、中國組成,2006年起逐漸形成定期會晤機制,並自2009年起每年舉行元首峰會,2010年南非成為第5個會員國。目前第15屆金磚國家峰會正於南非約翰尼斯堡(Johannesburg)舉行。

CNBC報導,南非總統、金磚國家現任主席拉瑪佛沙(Matamela Cyril Ramaphosa)今日在約翰尼斯堡主持這場特別記者會,中國國家主席習近平、巴西總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)、印度總理莫迪(Narendra Modi)出席,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)以視訊出席。

普丁今年並未親至南非,因國際刑事法庭(ICC)以戰爭罪對其發出逮捕令,而南非身為《羅馬規約》(Rome Statute)締約國有義務逮捕普丁。

會上拉瑪佛沙向阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國發出正式邀請,上述六國將於2024年1月1日正式加入。目前共有23國正式申請加入金磚國家,其中包括今日被邀請的六個國家。此外,尼日利亞及迦納等非洲大國,都非正式地表達加入的興趣。

拉瑪佛沙表示,金磚國家是一個多元化的國家集團,享有平等夥伴關係,各國觀點各異,但都秉持建設更美好世界的共同願景,五個成員國也已就擴員的指導原則、標準、準則及程序達成一致。

南非國際事務研究所(South African Institute of International Affairs)政策分析師兼高級研究員卡瓦略(Gustavo de Carvalho)在推特上表示,新成員的加入不僅能提高金磚國家的知名度,還將為聯盟參與者提供以當地貨幣進行貿易的機會。集團的新動態也為全球南方(the Global South)的貿易帶來新空間。

卡瓦略指出,公報中許多觀點也反映了國際機構,特別是世界銀行、國際貨幣基金組織及世界貿易組織等國機金融機構,需要變革的集體呼聲。公報很大程度上奠基在替代貨幣及支付系統,這將提高其貨幣的穩定性及可靠性。各國財長及央行行長將繼續討論該議題,並於2024年於俄國舉行的下屆峰會上向各國領袖匯報。

