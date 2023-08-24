金磚國家睽違13年擴編 6國將於2024年加入

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）金磚國家（Brics）峰會今（24）日宣布，邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6國於2024年1月日正式加入。這是繼2010年南非加入後再次擴增。

金磚國家（Brics）由新興國家巴西、俄羅斯、印度、中國組成，2006年起逐漸形成定期會晤機制，並自2009年起每年舉行元首峰會，2010年南非成為第5個會員國。目前第15屆金磚國家峰會正於南非約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行。

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CNBC報導，南非總統、金磚國家現任主席拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）今日在約翰尼斯堡主持這場特別記者會，中國國家主席習近平、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、印度總理莫迪（Narendra Modi）出席，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）以視訊出席。

普丁今年並未親至南非，因國際刑事法庭（ICC）以戰爭罪對其發出逮捕令，而南非身為《羅馬規約》（Rome Statute）締約國有義務逮捕普丁。

會上拉瑪佛沙向阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國發出正式邀請，上述六國將於2024年1月1日正式加入。目前共有23國正式申請加入金磚國家，其中包括今日被邀請的六個國家。此外，尼日利亞及迦納等非洲大國，都非正式地表達加入的興趣。

拉瑪佛沙表示，金磚國家是一個多元化的國家集團，享有平等夥伴關係，各國觀點各異，但都秉持建設更美好世界的共同願景，五個成員國也已就擴員的指導原則、標準、準則及程序達成一致。

南非國際事務研究所（South African Institute of International Affairs）政策分析師兼高級研究員卡瓦略（Gustavo de Carvalho）在推特上表示，新成員的加入不僅能提高金磚國家的知名度，還將為聯盟參與者提供以當地貨幣進行貿易的機會。集團的新動態也為全球南方（the Global South）的貿易帶來新空間。

卡瓦略指出，公報中許多觀點也反映了國際機構，特別是世界銀行、國際貨幣基金組織及世界貿易組織等國機金融機構，需要變革的集體呼聲。公報很大程度上奠基在替代貨幣及支付系統，這將提高其貨幣的穩定性及可靠性。各國財長及央行行長將繼續討論該議題，並於2024年於俄國舉行的下屆峰會上向各國領袖匯報。