放任地球之肺被摧殘 巴西前總統波索納洛任內亞馬遜雨林碳排倍增

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）反環保出了名，環保團體指控，在他任內，有地球之肺之稱的亞馬遜雨林，碳排放量遽增，每年平均排放量是先前的兩倍之多。

路透報導，巴西太空研究中心INPE 23日在《自然》（Nature）期刊公布研究數據，巴西雨林2010至2018年之間，年均碳排約為2.4億公噸，但2019年激增至4.4億噸，2020年更增至5.2億噸。波索納洛任期是2019年1月至2022年12月。

研究將碳排上升歸咎於森林濫伐。2020年，亞馬遜雨林的人為毀林程度來到12年新高，高達11,088平方公里的林地慘遭破壞。由於波索納洛政府執法不力，2020年針對濫墾濫伐的罰金，較2010至2018年間掉了足足有五成。

現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今年1月以來，即致力扭轉極右派前任的錯誤政策，矢言2030年之前要終結伐林活動。本月稍早，他力促《亞馬遜合作條約組織》（Amazon Cooperation Treaty Organisation，ACTO）的南美各國簽署聯合聲明，致力終結濫伐，促進雨林保育，卻遭環保團體批評難有實質成效。

今年7月，巴西亞馬遜雨林的毀壞程度創2017年以來同月最低，約500平方公里的林地消失，較去年同期減少66%。