美國FDA下令停用！兩款眼藥水添加非核准成分 且遭真菌和細菌感染 嚴重恐危害性命

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）22日發布眼藥水警訊，呼籲民眾停止使用市售兩款眼藥水，分別名為「Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution」及「LightEyez MSM Eye Drops–Eye Repair」，原因是兩款眼藥水被受到真菌汙染且含有未經核准的成分。

據美國NBC新聞、CBS新聞報導，兩款有問題的眼藥水含有一種名為「甲基硫醯基甲烷（MSM）」的含硫化合物，該成分廣泛用於關節退化導致的關節炎，常與葡萄糖胺及軟骨素一起做成保健食品，但未被批准添加於眼藥水內。至於被添加於眼藥水的原因是據傳其成分能緩解乾眼和飛蚊症，但臨床上並未被證實。

美國FDA強調，目前經核准上市的眼藥水沒有一款是含有MSM此成分。

雖然目前還沒有接獲民眾使用後出現不良反應的報告，但美國FDA在該兩款的抽查樣本中發現大量真菌和細菌，可能對消費者構成風險。

根據FDA警訊，「Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution」眼藥水中含有名為芽孢桿菌（Bacillus）得細菌和名為外瓶黴屬（Exophiala）的真菌，而「LightEyez MSM Eye Drops-Eye Repair」眼藥水中則含有三種細菌，包含綠膿桿菌（Pseudomonas）、分枝桿菌屬（Mycobacterium）和甲基紅色桿菌屬（Methylorubrum）。民眾一旦使用到這些受感染的眼藥水可能會傷及視力，嚴重的話將危及性命。

消息傳到國內，引起不少消費者恐慌，對此，食藥署於今（24）日下午說明，相關產品經清查，我國皆未核准相關藥品許可證，換句話說，這兩款眼藥水皆無核准輸入國內，但提醒消費者勿自行由國外、網路或其他通路商購買該藥品或來路不明之產品使用。