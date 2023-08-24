新北校長會議啟動「大數據辦學」終結60年教育評鑑　教育經費全國第一

新北市112學年度第1學期公私立學校校長會議今( 24)日於致理科技大學登場， 市長侯友宜與境內大專校院及高國中小等363位校長齊聚一堂， 正式宣布AI大數據及數位轉型為新北未來教育主軸， 並攜手家長團體、教師會、全國校長協會、 新北市校長協會及臺灣師範大學王麗雲教授發布全國第一套大數據辦 學分析系統，112學年度正式上路，終結60年教育評鑑， 完成臺灣教育史上新革命；同時感謝校長們5年來攜手創造超過10 0項全國教育第一，共同打造新北大教育。

侯友宜表示，AI大數據數位時代是世界趨勢， 用科技幫助教育收集數據分析教育現場已經是國際趨勢。 新北市領先全國，與國立臺灣師範大學合作， 首創大數據辦學分析系統，學校可以透過大數據資料庫分析， 清楚了解學生的科目興趣、分析會考成績、體適能的表現， 未來透過數據分析可以量身訂做專屬學校的教育特色。

侯市長同時強調，新北市自108年以來， 每年教育預算經費年年增加，從108年555億，到113年已超 過740億，增加185億，約三分之一，連續6年教育預算年年成 長，自110年開始連續4年全國第一，教育預算不只是全國最多， 還要依據學校需求逐年持續成長，展現新北重視孩子的決心， 市府要做校長最堅實的後盾。

協助推動大數據辦學的臺師大教授王麗雲表示， 新北市讓數位系統成為學校辦學的GPS，達到「指標精簡、 行政減量、強化應用、自主改進及加值導向」的方向， 提供學校辦學客觀資訊，讓學校能更了解辦學現況與成果。

這次校長會議以「AI∞教育」為主題，正式啟動大數據辦學， 並與親子天下合辦「AIx教育」論壇， 邀請到美國頂峰公立學校聯盟創辦人Diane Tavenner，分享美國使用科技和個人化學習；另邀請Ika la共同創辦人暨執行長程世嘉，討論培養AI世代面對未知的能力 ，透過國內外學者分享交流， 提升新北市校長科技融入教育素養及擴大國際視野

下午課程特別邀請致理科大、輔仁大學、康寧大學、 亞東科大及耕莘護專5校15系打造「健康幸福」專案，從芳療、 紓壓、心血管、皮膚檢測及健康篩檢，到植藝手作、阿原肥皂、 電商直播體驗等課程，守護校長健康才能守護每位孩子的幸福； 更由復興商工人像速寫隊為校長們繪製專屬人像畫， 用孩子的專業送給校長最珍貴的禮物，也表達對校長的感謝。

教育局長張明文說明，新北市112學年度全面推動數位轉型大數據 辦學，更以「未來(Future)、適性(Aptitude)、 國際(Internationality)、科技( Technology)、人文(Humanities)、永續( SDGs, Sustainability)」為核心，組成新北市 6大教育信仰(FAITHS)，實現「以學生為中心， 為幸福而教」的願景。

教育局表示，近年來新北教育工作格局視野「升格」、教育系統「 升級」、孩子成就「升值」，以愛為核心，投入最多的經費， 最完整的規劃，從幼兒到樂齡、從體育健康到適性發展、 從在地培育到國際視野，讓每個孩子盡情發揮才能， 成為世界頂尖人才。

△ 新北市長侯友宜(第一排左3)參加新北市112學年度第1學期公私立學校校長會議大合影。（照片由新北市教育局提供）