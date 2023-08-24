富邦金控2023年上半年稅後淨利429.05億元　每股盈餘3.18元

富邦金融控股公司(2881)今(24)日舉行2023年第二季 法說會，公佈上半年自結之財務數字及營運狀況。富邦金控2023 年上半年稅後淨利429.05億元，每股盈餘(EPS)3.18 元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠！旗下子公司亦表現穩健， 富邦人壽上半年稅後淨利居市場第一； 台北富邦銀行上半年發卡量累積近170萬張； 富邦產險自今年四月起單月獲利轉正值； 富邦證券上半年獲利大幅成長，年增99%。

截至2023年6月底富邦金控總資產逾10.9兆元，淨值7, 433億元，普通股每股淨值持續成長，達52.23元， 較去年同期成長21.95%。資產報酬率(ROA)與股東權益報 酬率(ROE)分別為0.79%與13.11%。

富邦金控並已於8月10日公布7月份自結稅後淨利125.26億 元，累計今年前7月稅後淨利554.49億元，每股盈餘為4. 19元，稅後淨利及每股盈餘雙雙續居金控業之冠。

富邦金控攜手子公司落實低碳策略行動 成果備受肯定

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期以來視ESG為企業重要 發展方向，攜手子公司積極發揮金融影響力，上半年成果包括： 富邦人壽至2023年6月底綠色金融投資餘額達18,932億元 ，並持續推廣保單電子化；台北富邦銀行至2023年6月底在綠色 金融投融資餘額達5,541億元，今年6月發布首本氣候相關財務 揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，TCFD）報告書； 富邦產險領先業界提出「2050淨零承保」，目標於2050年後 不再承保無具體減碳行動或低碳轉型計畫的煤炭及化石燃料產業廠商 ；富邦證券以具體行動支持綠色金融，至2023年6月底綠色金融 投資餘額達73.95億元。富邦金控將持續發揮企業當責， 力求永續發展，實踐「正向力量 成就可能TM」的品牌精神。

富邦人壽上半年稅後淨利穩居業界第一 初年度等價保費成長顯著提升

富邦人壽2023年上半年稅後淨利262.28億元， 居業界第一；初年度保費(FYP)、總保費及初年度等價保費( FYPE)均位居業界第二。富邦人壽持續提升分期繳商品銷售， 佔比由21.6%提升至37.7%，健康及傷害險等銷售佔比由4 .8%提升至8.4%。同時，受惠分期繳商品業績提升，富邦人壽 FYPE成長達30.3%，相較業界FYPE成長7.2%， 表現優異，同時帶動FYPE/FYP比率提升至40.2%， 新契約價值(VNB)年增30.2%。銷售通路上， 以自有通路為主，初年度保費占比約7成， 銀保通路排名穩居業界第一。

投資組合上，股市回升及配置增加使國內外股票佔比上升； 現金部位仍維持適度水位，將持續觀察市場變化， 動態調整投資組合； 海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。 富邦人壽上半年總投資資產達4兆8,207億元， 受惠利率走高帶動債券類資產收益上升、台股配息增加， 經常性投資收益較去年同期提升15.6%； 惟受資本市場波動影響，投資報酬率下滑， 但與負債成本相比仍持續維持正利差。

受惠金融市場回穩及金融資產重分類， 上半年富邦人壽金融資產未實現餘額持續較去年年底改善，截至20 23年6月底淨值比約8.99%，資本適足率(RBC)逾300 %。

台北富邦銀行獲利續創新高 上半年發卡量較去年同期成長4.5倍

台北富邦銀行2023年上半年稅後淨利131.29億元， 續創歷史新高，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益， 獲利年成長32%、淨收益年增29.5%，其中利息淨收益年增4 .0%、財管及信用卡業務手續費收入成長帶動淨手續費收入年成長 27.1%。

台北富邦銀行2023年上半年整體授信餘額年成長2.9%， 個人授信部分，房屋貸款餘額年成長7.1%、 個人無擔授信餘額較前一季成長3%；企業授信部分，台幣授信年減 2.2%、外幣授信年成長3.6%、整體企業授信年減0.3%， 中小企業授信年成長5.6%，佔企業授信比重36.7%， 佔比提升2%。存款餘額受惠台幣個金存款成長，較前一年度成長4 .3%。外幣放款及債券增加，持續強化外幣資金運用效率， 帶動淨利差(NIM)及存放利差均較上季成長5bps，第二季N IM若包含SWAP收益為1.29%，較去年同期增加17bps 。資產品質方面，逾期放款比率0.12%、備抵呆帳覆蓋率107 0.19%，均維持良好水準。

信用卡業務方面，台北富邦銀行2023年上半年累積發卡量近17 0萬張，較去年同期成長4.5倍，主要受惠於COSTCO聯名卡 ，貢獻約75%。整體有效卡數及簽帳金額分別成長35.9%、2 7.4%。財富管理手續費收入年成長24.6%， 客戶資產穩健成長，財管AuM年成長7%。 海外分行營運動能與資產品質穩健，受惠於升息及放款規模成長， 淨收益年增90.1%、稅後淨利年增115.4%。

富邦產險市佔率續居市場龍頭 富邦證券獲利持續成長

富邦產險2023年上半年稅後淨損32.24億元， 其中防疫險損失63.3億元，自今年四月起逐月皆有獲利。 防疫保單自留賠款於6月底準備金餘額9.2億元， 以因應後續理賠需求，若排除防疫險影響，核保利潤年成長達14. 3%，自留綜合率87.6%。富邦產險2023年上半年簽單保費 成長1.9%，市佔率達24.6%，續居市場龍頭； 由於投資績效持穩，投資報酬率達4.84%。富邦產險已於5月完 成增資160億元，6月RBC約267%。

富邦證券2023年上半年稅後淨利34.40億元，年增99%， 主要受惠今年以來台股行情走升， 金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加。 富邦證與日盛證合併後，各項業務規模顯著提升， 重要業務市場排名及獲利維持前三大，下半年將著力深化客群經營， 發揮合作綜效。

富邦銀行(香港)獲利成長逾100% 富邦華一銀行資產品質以維持穩健為目標

富邦銀行(香港)上半年稅後淨利17.53億元，成長120. 7%，主要來自淨利差年增30bps及資產品質持續優化， 受中小企業客群帶動，放款成長3.3%，個人存款佔比達7成以上 。

富邦華一銀行放款年增8.6%，NIM年減100bps， 反映人民幣降息、減降線上貸款及美元存款成本增加。 受惠美元利差擴大，若考量SWAP收益，NIM為1.27%， 較去年年降幅收窄為22bps，資產品質以維持穩健為目標。

富邦金控及各子公司2023年上半年重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 26,228 0.91% 14.58% 5,774,194 台北富邦銀行 13,129 0.60% 9.84% 4,291,303 富邦銀行(香港)-註 1,753 0.68% 5.78% 531,350 富邦華一銀行-註 (539) -0.18% -3.18% 590,058 富邦產險 (3,224) -5.50% -57.93% 120,683 富邦證券 3,440 3.29% 15.74% 226,157 富邦金控 42,905 0.79% 13.11% 10,934,873

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。