富邦金控2023年上半年稅後淨利429.05億元　每股盈餘3.18元

富邦金融控股公司(2881)今(24)日舉行2023年第二季
截至2023年6月底富邦金控總資產逾10.9兆元，淨值7,
富邦金控並已於8月10日公布7月份自結稅後淨利125.26億
富邦金控攜手子公司落實低碳策略行動 成果備受肯定
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期以來視ESG為企業重要
富邦人壽上半年稅後淨利穩居業界第一 初年度等價保費成長顯著提升
富邦人壽2023年上半年稅後淨利262.28億元，
投資組合上，股市回升及配置增加使國內外股票佔比上升；
受惠金融市場回穩及金融資產重分類，
台北富邦銀行獲利續創新高 上半年發卡量較去年同期成長4.5倍
台北富邦銀行2023年上半年稅後淨利131.29億元，
台北富邦銀行2023年上半年整體授信餘額年成長2.9%，
信用卡業務方面，台北富邦銀行2023年上半年累積發卡量近17
富邦產險市佔率續居市場龍頭 富邦證券獲利持續成長
富邦產險2023年上半年稅後淨損32.24億元，
富邦證券2023年上半年稅後淨利34.40億元，年增99%，
富邦銀行(香港)獲利成長逾100% 富邦華一銀行資產品質以維持穩健為目標
富邦銀行(香港)上半年稅後淨利17.53億元，成長120.
富邦華一銀行放款年增8.6%，NIM年減100bps，
富邦金控及各子公司2023年上半年重要財務數字詳如下表：
單位：新台幣百萬元
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項目
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稅後淨利
(Net Income)
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資產報酬率
(ROA)
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股東權益報酬率
(ROE)
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資產總額
(Total Assets)
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富邦人壽
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26,228
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0.91%
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14.58%
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5,774,194
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台北富邦銀行
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13,129
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0.60%
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9.84%
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4,291,303
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富邦銀行(香港)-註
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1,753
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0.68%
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5.78%
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531,350
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富邦華一銀行-註
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(539)
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-0.18%
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-3.18%
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590,058
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富邦產險
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(3,224)
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-5.50%
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-57.93%
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120,683
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富邦證券
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3,440
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3.29%
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15.74%
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226,157
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富邦金控
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42,905
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0.79%
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13.11%
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10,934,873
註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。