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日本已於中午開始排放核廢水　中國宣布全面暫停進口日水產品

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/24 16:35
東京電力已於今（24）日台灣時間中午12點03分開始將核廢水排放入海（圖／美聯社）

東京電力已於今（24）日台灣時間中午12點03分開始將核廢水排放入海（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）日本當局不顧漁民的抗議，在觀測船確定氣象狀況許可下，東京電力已於台灣時間中午12點03分開始將核廢水排放入海，中國也於今日宣布全面暫停進口日本水產品。

東京電力表示，他們已在22日下午，將約1噸的核廢水送往稀釋設備，與海水混合後裝入大型水槽中，氚濃度檢驗結果顯示已稀釋至每公升43至63貝克，遠低於標準值的每公升1500貝克。

日本政府表示，在核廢水排放後，當局將定期掌握核電廠附近水域的氚濃度，第一波排放後所採集的樣本檢驗結果，最早將在27日公布。

東京電力預計首波排放量為約7800噸，計畫每天排放約460噸，計畫在17天排放完畢；預計到明年3月為止，將分四次排放共3萬1200噸的核廢水，為目前總貯存量的2.3%。目前福島第一核電站已有約134萬噸的核廢水，占據約1000多座的貯存槽。

日本當局預估將需花費30年排放這些核廢水，但事實上，核廢水的量仍會持續增加，主要來自於雨水、地下水等流入，因此，需花費的時間還存在著許多不確定。

而日本漁民及居民仍為此感到不滿，中國及香港也宣布將停止進口日本水產品。

日本全漁聯會長22日表示，「漁業人士反對的立場絲毫不變」，明確表明反對的立場。

福島縣居民也在昨（23）日召開記者會表示，將在下個月8日向福島地方法院提起訴訟，要求停止排放核廢水、取消排放計畫許可。

中國方面，中國海關總署今日也發出公告，為防範核廢水排放對食品安全造成的放射性汙染風險、保護消費者安全，決定自2023年8月24日起，全面暫停進口原產地為日本的水產品。

香港則是於22日公布，港府將自24日起禁止日本10都縣的水產品進口。
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