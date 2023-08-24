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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）福島核處理水排海，中國今天(24日) 起全面停止進口日本水產品。食藥署表示，從去年就鎖定13種水產品加強監測，均無發現風險升高，針對日本輸入水產品管制措施目前不會調整。

日本於日本時間今天下午1時3分（台灣時間中午12時3分），將福島第一核電廠的核處理水排放入海。繼香港環境及生態局昨天公布，自24日起禁止日本10都縣的水產品進品，中國海關總署稍早宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包含食用水生動物。

外界關注台灣是否跟進。衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富下午接受媒體聯訪表示，台灣對日本進口水產品的管制仍維持不變，沒有調整。

媒體詢及，香港及中國都全面禁止。林金富說，那只是一個國家，暫時沒有看到食品風險變化，還是用科學數字討論，會持續監測。

以下是食藥署8/22公布之「 日本輸入食品輻射檢測結果」與相關說明:

一、 自 111年 2月 21 日起， 日本本地限制流通產品品項，及 福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等 5縣生產製造之 野生鳥獸肉、菇類、漉油菜停止輸入查驗九大類食品（生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類 、茶類 依風險調整查驗頻率 ，以加馬能譜分析碘 -131、銫 -134、銫 -137人工核種。

二、 本署於「 日本輸入食品輻射檢測專區 」 專頁更新各類食品監測最新數據，並公布被檢出含微量輻射， 符合我國及日本標準之樣本。



(資料來源: 食藥署; 更多內容請見20230822新聞稿)

中央社24日引述食藥署副署長林金富強調，現在國際間，僅食品法典委員會（Codex）針對氚、碳-14及鎝-99的總和訂有管理指標值，世界各國都沒有訂定氚在食品中的限量標準，科學研究也沒有足夠證據顯示食品中的氚會對人體產生危害，食藥署會加強監測，監測結果尚無發現風險改變，所以民眾不用恐慌。

報導指出，食藥署去年委託台灣大學海洋中心執行計畫，並召開專家會議，依專家意見、跨部會意見以及實際輸入情形，對以下13種水產品抽樣檢測氚含量，包括日本海藻、牡蠣、白甘、青甘、海參、章魚、蟹類、沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、北寄貝及海鰻等。

食藥署昨(23日) 公布，自111年第4季起至今，累計抽樣共52件，均低於最小可測活度（MDA），也就是都沒有驗出氚殘留，待實際排放後，預計再抽測73件與先前比對，確認有無異常、是否需啟動應變措施。

根據食品法典委員會（Codex），針對氚（H-3）、碳-14（C-14）及鎝-99（Tc-99）的總和，訂有管理指標值（Guideline level, GL），其中嬰兒食品為1000貝克/公斤；嬰兒食品以外的其他食品為10000貝克/公斤。

福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（311大地震）引發的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻核燃料團塊，又製造出污染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，成為「核處理水」（ALPS處理水），貯存在核電廠腹地內，今年8月24日起排放入海。

日本福島核處理水8/24起排海 台灣食藥署加強13種水產品監測

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氚核種釋放的輻射穿透力弱，1張白紙即可阻擋，無法直接檢測，因此漁產取樣後須送至生物氚實驗室進行處理及分析，單一漁產分析作業時間約需14個工作天。（原能會提供）中央社112年6月4日照片