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台北再增一例本土登革熱 文山區6旬男子「無中南部活動史」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/24 16:17
北市增一例本土登革熱案例，衛生局接獲通報後即進行個案居住地及活動地周圍半徑100公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業。（圖／北...

北市增一例本土登革熱案例，衛生局接獲通報後即進行個案居住地及活動地周圍半徑100公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業。（圖／北...

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）台北市昨（23）日新增1例登革熱本土確定病例，個案潛伏期間無出國和中南部活動史，北市衛生局接獲通報後即進行個案居住地及活動地周圍半徑100公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

北市衛生局說明，個案為60多歲男性，居住文山區，8月13日出現發燒症狀，19日起陸續出現胸悶、嘔吐、骨頭痛等症狀，20日就醫後通報採檢，23日確診。

因應登革熱本土疫情，北市文山區公所已成立區級應變工作小組，並發動社區清潔日進行孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量，已清除96個積水容器。

北市衛生局表示，今年起截至8月23日中午12時，北市累計27例登革熱確診病例，含境外移入25例，本土病例2例(大同區及文山區各1例)。北市衛生局呼籲，暑假即將結束，如有東南亞、南美洲或國內中南部旅遊史之民眾，後續如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史，另提醒民眾注意防蚊措施，出門可穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可之防蚊藥劑等，以減少病媒蚊叮咬傳播風險。
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