你習慣用嘴巴呼吸嗎？醫：錯誤方式將造成咬合不正、慢性疲勞 、呼吸道感染

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）你有注意過平時自己是用鼻子呼吸還是嘴巴呼吸嗎？醫師表示，鼻子才是正確的呼吸器官，但民眾常常使用錯誤方法呼吸而不自覺，長期下來將影響身體健康，包含影響鼻子發育，甚至會出現上顎及下顎骨失常，以及咬合不正的問題。

呼吸學問大不同 用錯方式小心將污染直接吸進體內

雖然經口呼吸或以鼻呼吸都可以呼吸，但兩者對身體的影響卻有很大的差異，鼻子與嘴巴的功能原本就不同，空氣經鼻進入時，鼻腔內黏膜的微血管及黏液能有效過濾空氣中的灰塵、細菌和病毒，黏液層更能滋潤及加溫吸入的空氣，降低吸入空氣對肺部的傷害。相反的，經口呼吸除了容易使喉嚨變得乾燥之外，加上口腔並沒有呼吸粘膜可以對空氣進行過濾與調整，使這些空氣中的污染物直接吸入肺部，嚴重影響身體健康。

台灣鼻科醫學會前理事長、台大醫院耳鼻喉部葉德輝教授解釋，當人們發現嘴巴呼吸阻力較小又輕鬆，自然會習慣性使用嘴巴呼吸，不過當孩童時期就養成嘴巴呼吸的習慣，原本在發育期的鼻子減少刺激導致發育變慢，臉型就會跟著改變，使得上顎及下顎骨失常，因此這類患者常常有咬合不正的問題。

經口呼吸僅是暫時性替代鼻子呼吸的方式，並非正常的呼吸通道，而造成呼吸不通順可能是先天性或後天性，先天性較常見的是鼻中隔彎曲或腺樣體肥大，而後天性最常見的則是下鼻甲肥大，造成鼻子無法正常呼吸。

長期飽受鼻塞困擾的民眾應諮詢專業醫師

近年來工業發展迅速，導致空氣污染漸趨嚴重，而台灣的海島型氣候讓環境濕熱且溫差大。據健保申報資料分析，108年國人因過敏性疾病就醫人數約355萬人，顯示鼻子過敏在台灣相當普遍。

而非過敏性鼻炎也是一大問題，非過敏性原因引起的鼻炎好發於20歲以上成人。在慢性鼻炎的病人身上常發現腫脹的下鼻甲黏膜，不少病人也會同時合併有鼻中隔彎曲，導致許多病人覺得鼻子被塞住而想要用嘴巴呼吸；部分兒童更因腺樣體肥大，造成長期使用嘴巴呼吸，這些問題久了就有可能衍生出以下三個狀況：

牙齒歪斜：經口呼吸時舌頭須平貼在口腔底部，久而久之舌頭抬起力量不足，口腔內肌肉受力不均衡，長期下來會導致暴牙、戽斗、齒列不正、咬合不正等問題，而咬合不正甚至會造成其它器官疾病。 增加呼吸道感染的風險：經口呼吸無法像鼻子呼吸那樣能有效過濾空氣中有害物質，因此較易引起呼吸道感染，特別是幼童容易造成扁桃腺增生的情況。 減低呼吸效率：鼻子有過濾、加溫、加濕、抗菌等功用，倘若改用嘴巴呼吸，就會失去鼻子保護的功能。並因為血液中的含氧量降低，長期下來會造成身體慢性缺氧，產生慢性疲勞的症狀。

因此若長期受鼻塞所困擾，應盡快尋求耳鼻喉科醫師的協助，切勿因為經口呼吸的不良習慣而衍生其他問題。

振興醫院耳鼻喉部張智惠醫師分享，若長期習慣經口呼吸也會對睡眠品質、健康、情緒帶來影響，例如：睡覺時若習慣使用經口呼吸，舌頭會更容易退到喉嚨裡、阻礙呼吸，也就容易出現呼吸暫停、打鼾、氧氣不足、睡眠呼吸中止症等現象，進而打斷睡眠周期，降低睡眠品質。

此外，舌頭位置也會影響到牙齒排列，導致下巴後縮臉型改變，張智惠醫師特別提醒，若是支氣管較為敏感的病人，長期使用嘴巴呼吸，因空氣沒有經過鼻腔失去過濾功能，更容易讓病原體進入到身體裡影響身體健康。

新光醫院耳鼻喉頭頸外科徐英碩醫師表示，，過去有不少患者因害怕術後疼痛感，而對手術望之卻步，新光醫院耳鼻喉頭頸外科徐英碩醫師表示，但現在已有許多先進的手術治療方式及新式醫材可選擇，開完刀後能快速止血，讓病患可以馬上用鼻子呼吸，不會有脹痛感，也不用經歷移除鼻填塞的過程，術後觀察一下，隔日就能回歸日常生活，省去許多住院時間，因此若有相關鼻子疾病，可以放心尋求耳鼻喉科醫師的意見，由醫師進行專業的評估。