Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

你習慣用嘴巴呼吸嗎？醫：錯誤方式將造成咬合不正、慢性疲勞 、呼吸道感染

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/24 16:00
你有注意過平時自己是用鼻子呼吸還是嘴巴呼吸嗎？錯誤方式恐對身體有害。（圖／路透社）

你有注意過平時自己是用鼻子呼吸還是嘴巴呼吸嗎？錯誤方式恐對身體有害。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）你有注意過平時自己是用鼻子呼吸還是嘴巴呼吸嗎？醫師表示，鼻子才是正確的呼吸器官，但民眾常常使用錯誤方法呼吸而不自覺，長期下來將影響身體健康，包含影響鼻子發育，甚至會出現上顎及下顎骨失常，以及咬合不正的問題。

呼吸學問大不同 用錯方式小心將污染直接吸進體內

雖然經口呼吸或以鼻呼吸都可以呼吸，但兩者對身體的影響卻有很大的差異，鼻子與嘴巴的功能原本就不同，空氣經鼻進入時，鼻腔內黏膜的微血管及黏液能有效過濾空氣中的灰塵、細菌和病毒，黏液層更能滋潤及加溫吸入的空氣，降低吸入空氣對肺部的傷害。相反的，經口呼吸除了容易使喉嚨變得乾燥之外，加上口腔並沒有呼吸粘膜可以對空氣進行過濾與調整，使這些空氣中的污染物直接吸入肺部，嚴重影響身體健康。

台灣鼻科醫學會前理事長、台大醫院耳鼻喉部葉德輝教授解釋，當人們發現嘴巴呼吸阻力較小又輕鬆，自然會習慣性使用嘴巴呼吸，不過當孩童時期就養成嘴巴呼吸的習慣，原本在發育期的鼻子減少刺激導致發育變慢，臉型就會跟著改變，使得上顎及下顎骨失常，因此這類患者常常有咬合不正的問題。

經口呼吸僅是暫時性替代鼻子呼吸的方式，並非正常的呼吸通道，而造成呼吸不通順可能是先天性或後天性，先天性較常見的是鼻中隔彎曲或腺樣體肥大，而後天性最常見的則是下鼻甲肥大，造成鼻子無法正常呼吸。

長期飽受鼻塞困擾的民眾應諮詢專業醫師

近年來工業發展迅速，導致空氣污染漸趨嚴重，而台灣的海島型氣候讓環境濕熱且溫差大。據健保申報資料分析，108年國人因過敏性疾病就醫人數約355萬人，顯示鼻子過敏在台灣相當普遍。

而非過敏性鼻炎也是一大問題，非過敏性原因引起的鼻炎好發於20歲以上成人。在慢性鼻炎的病人身上常發現腫脹的下鼻甲黏膜，不少病人也會同時合併有鼻中隔彎曲，導致許多病人覺得鼻子被塞住而想要用嘴巴呼吸；部分兒童更因腺樣體肥大，造成長期使用嘴巴呼吸，這些問題久了就有可能衍生出以下三個狀況：

  1. 牙齒歪斜：經口呼吸時舌頭須平貼在口腔底部，久而久之舌頭抬起力量不足，口腔內肌肉受力不均衡，長期下來會導致暴牙、戽斗、齒列不正、咬合不正等問題，而咬合不正甚至會造成其它器官疾病。
  2. 增加呼吸道感染的風險：經口呼吸無法像鼻子呼吸那樣能有效過濾空氣中有害物質，因此較易引起呼吸道感染，特別是幼童容易造成扁桃腺增生的情況。
  3. 減低呼吸效率：鼻子有過濾、加溫、加濕、抗菌等功用，倘若改用嘴巴呼吸，就會失去鼻子保護的功能。並因為血液中的含氧量降低，長期下來會造成身體慢性缺氧，產生慢性疲勞的症狀。

因此若長期受鼻塞所困擾，應盡快尋求耳鼻喉科醫師的協助，切勿因為經口呼吸的不良習慣而衍生其他問題。

振興醫院耳鼻喉部張智惠醫師分享，若長期習慣經口呼吸也會對睡眠品質、健康、情緒帶來影響，例如：睡覺時若習慣使用經口呼吸，舌頭會更容易退到喉嚨裡、阻礙呼吸，也就容易出現呼吸暫停、打鼾、氧氣不足、睡眠呼吸中止症等現象，進而打斷睡眠周期，降低睡眠品質。

此外，舌頭位置也會影響到牙齒排列，導致下巴後縮臉型改變，張智惠醫師特別提醒，若是支氣管較為敏感的病人，長期使用嘴巴呼吸，因空氣沒有經過鼻腔失去過濾功能，更容易讓病原體進入到身體裡影響身體健康。

新光醫院耳鼻喉頭頸外科徐英碩醫師表示，，過去有不少患者因害怕術後疼痛感，而對手術望之卻步，新光醫院耳鼻喉頭頸外科徐英碩醫師表示，但現在已有許多先進的手術治療方式及新式醫材可選擇，開完刀後能快速止血，讓病患可以馬上用鼻子呼吸，不會有脹痛感，也不用經歷移除鼻填塞的過程，術後觀察一下，隔日就能回歸日常生活，省去許多住院時間，因此若有相關鼻子疾病，可以放心尋求耳鼻喉科醫師的意見，由醫師進行專業的評估。
呼吸
鼻子呼吸
嘴巴呼吸
鼻塞
鼻過敏
過敏體質
嬰幼兒
兒童
咬合不正
慢性疲勞
慢性缺氧
耳鼻喉科
睡眠品質
打鼾
睡眠呼吸中止症

相關新聞

孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
孩子愛滑短影音成「抖音腦」？研究：如毒癮般難戒 將影響專注力
2023/08/18 11:48
爸媽看過來！新北首座兒童圖書館8/16啟用 開館系列活動一次看
爸媽看過來！新北首座兒童圖書館8/16啟用 開館系列活動一次看
2023/08/16 17:05
你「呼吸」對了嗎？「鼻之呼吸義診園遊日」8/20登場 解析「用口」呼吸的害處
你「呼吸」對了嗎？「鼻之呼吸義診園遊日」8/20登場 解析「用口」呼吸的害處
2023/08/14 15:09
小時候胖就是胖！台灣雙北胖男孩近5成有脂肪肝 醫：零食飲料、玩3C、不運動為主因
小時候胖就是胖！台灣雙北胖男孩近5成有脂肪肝 醫：零食飲料、玩3C、不運動為主因
2023/08/06 17:19
台灣高齡媽媽占比逾三成 流產、死產風險高 醫暴掌握兩招 讓年齡不再是阻力
台灣高齡媽媽占比逾三成 流產、死產風險高 醫暴掌握兩招 讓年齡不再是阻力
2023/07/30 16:35

更新時間 : 2023-08-24 19:28 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
台灣肯德基芭比風脆雞浪漫過七夕　雙人餐附情人節掛旗與心型氣球
台灣肯德基芭比風脆雞浪漫過七夕　雙人餐附情人節掛旗與心型氣球
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
金磚國家峰會演說 習近平突缺席 專家懷疑事情不單純
金磚國家峰會演說 習近平突缺席 專家懷疑事情不單純
更新【有片】全球第一! 印度「月船3號」8/23晚間順利在月球南極創紀錄「軟著陸」
更新【有片】全球第一! 印度「月船3號」8/23晚間順利在月球南極創紀錄「軟著陸」
【打不過就吃了牠】藍蟹為患義大利 全端上桌成美食
【打不過就吃了牠】藍蟹為患義大利 全端上桌成美食
看到脖子痠 15分鐘台灣史上最長河上煙火！8/27、9/3只在淡水漁人碼頭
看到脖子痠 15分鐘台灣史上最長河上煙火！8/27、9/3只在淡水漁人碼頭