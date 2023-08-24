瓦格納遭「斬首」何去何從？ 分析：普里格津之死為軍團末日

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）瓦格納首領普里格津傳死於23日飛機事故，留下軍團何去何從備受關注，資深學者與媒體分析，普里格津之死不會引發社會激烈抗爭，若瓦格納與普里格津形如一體，這就是瓦格納的末日。

今年6月，與俄國國防部高層積怨已久的普里格津（Yevgeny Prigozhin）以「正義行軍」之名揮師反撲首都，所經之地如過無人之境，最終卻在距離莫斯科僅剩200公里時戛然而止。當時美國中情局長伯恩斯曾預言，遭此威脅與羞辱的俄國總統普丁（Vladimir Putin），來日定當報復。

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媒體報導，普里格津連同重要副手、瓦格納（Wagner Group）創始元老烏特金（Dmitry Utkin）皆在23日的一起空難中喪生，許多人將矛頭指向普丁。儘管事故細節依然撲朔迷離，但可以肯定的是，瓦格納集團已先被四分五裂， 然後戲劇性地被斬首。

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誰能從中獲益？

莫斯科國立大學學者史坦諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）向外交事務表示，很多人。

史坦諾瓦亞指出，對於認為普里格津對俄國構成威脅的人而言，他的死亡代表正義。對軍方、西羅維基（siloviki）集團（俄國保守派勢力、菁英政治集團）、安全部門、鷹派、對所有覺得普里格津行為過火的人來說，這才是本該發生的事。因此，她不認為普丁與克里姆林宮會花大力氣說服公眾相信事實並非如此。

瓦格納何去何從？

史坦諾瓦亞指出，部分俄國人在Telegram上表示，若普里格津遇害不是意外，那國家此舉相當冒險，可能會引發普里格津的支持者不滿、憤怒等負面反應，但她不這麼認為。

在她看來，不指望俄國會出現反對克里姆林宮的嚴重動亂，或親普里格津、瓦格納的動亂，也許會有小插曲但也就如此。兵變前同情普里格津的人，對其決定挑戰國家感到失望因而背棄他，這體現在民調之中。他們認為，在國家如此艱難時刻不應搖擺不定，「你可以反對國防部的腐敗，在Telegram上批評軍隊，但你不能起來反對國家。」

衛報資深記者博蒙特（Peter Beaumont）則認為，瓦格納在俄烏戰爭中的突出作用在一日兵變後被嚴重削弱，此後普里格津的似乎試圖奪回影響力，包括發布聲明支持非洲國家尼日的政變，身著標誌性軍服在非洲發布影片，暗示他已找到新角色或獲得寬恕，他還為在非洲的行動招募人員，並邀請俄國的投資者透過位於中非共和國首都的一間俄國文化中心「俄羅斯之家」進行投資。

博蒙特指出，根據情報，23日普里格津的私人飛機失事，是被俄國防空部隊擊落。機上10人全數罹難，除了普里格津與烏特金，可能還有瓦格納領導層的其他成員，顯而易見，曾經的瓦格納已不復存在。

自兵變驟然落幕後，約5000名戰士被流放到白俄羅斯，如今約有4分之1的成員因為工資不夠高或前往西非工作而離開該國。而在俄國本土，曾在俄烏戰爭中身先士卒的瓦格納，行動也一度中斷。

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博蒙特指出，瓦格納在非洲大陸集虛假情報活動、陰暗商業利益與雇傭軍於一身，皆是仰賴普里格津及其親信多年來建立起的關係。如今是否能以任何可行的形式繼續活躍在非洲國家間，是最大問題。軍事分析家貝爾（Sean Bell）先前曾言，「如果瓦格納集團就是普里格津，那很難想像它將如何存續。這就我們所知的瓦格納的末日。」