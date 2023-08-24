【報你知】日本今起排放核處理水•我原能會、氣象局啟動擴散預報　行政院：對台灣影響可忽略

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本福島第一核電廠含氚廢水已於今(24)日中午開始排放入海。行政院表示，根據分析，日本核處理水排放1年至2年之間，部分廢水將到達台灣海峽附近，在4年後達到濃度最大值，但對台灣附近輻射安全影響為「可忽略」。

日本東京電力公司今天表示，將在格林威治標準時間4時（台灣時間中午12時）開始排放用於冷卻受損反應爐的核處理水。

(圖/原能會官網)

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時表示，根據原能會掌握，國際原子能總署在邀請包括中國、韓國、美國等11個會員國組成的調查團後，認定日本排放計畫符合國際排放標準。

他說，目前根據原能會、氣象局合作所完成的擴散模型分析圖，在日本排放1年至2年後，部分廢水將到達台灣海峽附近，預計4年後達到濃度最大值，但相關數值皆低於台灣海域原本氚環境的平均值，對台灣附近輻射安全影響是「可忽略」程度。

林子倫表示，其實政府在2020年為把關民眾安全與健康，便超前部署成立跨部會平台，秉持科學專業監測評估，參照國際標準，嚴格監測執行掌握排放源頭資訊，強化海域跟海產的輻射監測，建立海洋擴散評估模式跟建置資訊公開平台等配套措施，維護民眾健康與台灣周邊海域的安全。

他還說，政府也曾3度赴日本進行實地考察，採樣與檢測日本海水、漁產、環境、生態樣本及日本進口食品，皆未出現輻射檢測異常狀況。

林子倫指出，請民眾放心，政府將持續透過資訊平台及相關資訊公告，並以國家安全標準檢測評估相關數據，確保台灣海域與民眾的安全。

依據原能會掌握，今(24)日開始的第1批次排放作業預計排放ALPS處理水的體積為7800立方公尺，氚以外的核種濃度均小於日本排放限值，符合總比值小於1的安全標準。

原能會今天發布新聞稿指出，東電公司於排放作業時透過抽取海水，進一步稀釋ALPS處理水，稀釋比例為740倍，使14萬貝克/公升的氚濃度稀釋至190貝克/公升，符合日本承諾的排放目標1500貝克/公升。

日本預計於2023預算年度將執行4批次的海洋排放作業，預計排放的氚濃度總計約5兆貝克，符合日本政府承諾的年排放量22兆貝克以下。

為預報日本排放含氚廢水對北太平洋與我國周圍海域的輻射影響，原能會核研所與交通部中央氣象局合作於今日同步啟動每日預報，提供未來7天擴散預報分析，依洋流擴散方向，由日本福島至台灣海域選定5大關注區域，提供日本排放含氚廢水於北太平洋海域的濃度分佈與評估最大濃度值，並將科學數據評估結果轉化成紅綠燈號顯示，供民眾方便瞭解。

海洋資訊平台(網址：https://tworis.aec.gov.tw/)

由預報結果顯示，未來7天擴散主要分布於日本福島鄰近海域，預估距福島30公里內的周遭海域含氚廢水濃度值為0.001貝克/公升。

原能會與農業部、衛福部、海委會仍持續嚴密監控，強化海水、漁產、日本進口食品及環境生態樣品的取樣檢測，監測範圍包含我國海域與北太平洋公海海域。

今(112)年海域輻射監測強化措施包括：擴大我國海域海水監測點位至107點、強化沿近海漁產檢測量至3,000件、強化北太平洋公海漁場採樣檢測量至120件、增加日本進口水產食品與藻類抽樣及氚檢測至100件、持續沿岸生態樣本採樣與氚檢測144件，以確保我國海域環境與漁產食品安全。

針對日本福島含氚廢水排放作業，政府已跨部會合作，掌握日本排放源頭資訊、強化海域輻射監測、進行每日擴散預報，相關結果並彙整公開於原能會建置之海洋資訊平台，供民眾隨時查詢瞭解。政府秉持科學專業為民眾輻射安全把關，請民眾安心放心。

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