布局台灣未來10年百業創新！行政院拍板2024年科技預算1569億元　將擴大投入晶創、淨零關鍵科技　

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）2024年為台灣科技發展關鍵年，國家科技及技術委員會(National Science and Technology Council)表示，行政院於今(24)日拍板2024年編列整體科技預算1,569億元，較2023年增加242億元，成長幅度達18%，展現政府重視科技發展長遠布局的決心，提升國家整體科技戰略地位，迎接全球生成式AI等新興科技導引產業發生革命創新。

行政院政委兼國科會主委吳政忠表示，台灣必須掌握此一發展態勢，除持續部署5+2產業創新、資安及太空等重點政策，兼顧文化與社會需求外，今年起更審度全球科技浪潮，啟動「晶片驅動臺灣產業創新計畫 」(簡稱「晶創台灣計畫」)，即以晶片驅動台灣的產業創新，把握我國現在半導體的製造與封測全球領先優勢，強化IC設計，健全整體半導體產業的拼圖。

吳政忠也說，台灣不能只有半導體晶片製造，未來需要結合IC設計及生成式AI，將半導體外溢到其他食衣住行育樂相關的產業，帶動全產業發展，並吸引創投創業、國際人才及資金挹注台灣，帶動各行各業創新應用遍地開花，全面協助整體應用產業，從IC設計到產業應用整體提升，布局台灣未來10年的百業創新。

吳政忠強調，台灣也必須在淨零議題上與國際接軌，政府將整合我國具有發展優勢的淨零科技關鍵技術，協助國內淨零科技與產業躍上國際舞台；另外，迎接高齡化社會需求，政府持續投入推廣高齡科技創新，以科技賦能打造高齡者健康、宜居及樂活的生活環境，帶動高齡科技產業發展。國科會亦將協調相關部會在5G及低軌衛星通訊基礎上，持續投入太空與6G次世代通訊前瞻布局。

吳政忠說明，科技預算整體布局以投資台灣、驅動未來10年產業新面貌為核心，基礎科研占比約37%，重點政策計畫約45%，投入晶創台灣、淨零碳排、高齡科技、太空及6G等關鍵議題，將有限資源投注於重點項目，使台灣能掌握未來科技與產業變革，國科會也將攜手各部會、學研和產業，共同實現科技發展願景。