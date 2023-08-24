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乾眼症不單是眼睛乾 放任不管恐角膜破皮影響視力 醫：甚至引發憂鬱症

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/24 14:31
乾眼症患者初期會有經常流淚，若未及時治療，開始會經常有異物感、痛、灼熱感、畏光及眼睛紅癢和易疲倦等。（圖／路透社）

乾眼症患者初期會有經常流淚，若未及時治療，開始會經常有異物感、痛、灼熱感、畏光及眼睛紅癢和易疲倦等。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北採訪報導）乾眼症不只是眼睛乾，若不積極治療或自行使用購買的眼藥水，長期下來導致症狀加劇，恐會出現不可逆的視力傷害！台灣白內障及屈光手術醫學會提醒，國人乾眼症發生率高，平均每三人就有一人自覺或經診斷有乾眼症狀，近視雷射、白內障手術後更可能出現乾眼症此一併發症。

全台近七百萬人深受乾眼症所苦 65歲以上、長期使用藥物、白內障、近視雷射手術等患者為高風險族群

乾眼症不單是眼睛乾 放任不管恐角膜破皮影響視力 醫：甚至引發憂鬱症台灣白內障及屈光手術醫學會孫啟欽理事長提醒高風險族群，可先透過自我檢查量表(OSDI)初步評估，若判斷為乾眼症，便應積極就診尋求專業諮詢。（圖／學會提供）

台灣白內障及屈光手術醫學會孫啟欽理事長說明，生活中離開不了3C產品，乾眼症已是全民眼睛健康警訊，根據衛生福利部中央健康保險署統計資料，全台近1/3民眾可能患有乾眼症，且患者人數每年平均新增70萬人。

乾眼症的高風險族包含65歲以上，荷爾蒙改變如更年期女性，長期暴露於空調環境的上班族、工程師、空服員等、長期配戴隱形眼鏡者，或長期使用青光眼、高血壓等藥物，此外，對於剛接受過近視雷射以及白內障手術的患者，乾眼症更是常見的併發症。

孫啟欽提醒，很多人以為乾眼症只是「眼睛乾乾的」，其實患者初期會有經常流淚的問題，若沒及時治療，眼睛開始會經常有異物感、痛、灼熱感、畏光及眼睛紅癢和易疲倦等，長期下來未就醫，嚴重恐會導致角膜破皮穿孔，進而影響到視力。

此外，乾眼症不只是造成眼部不適，對身體機能及心理健康皆有不利的影響，患者因為眼睛乾做什麼都提不起興趣，甚至出現焦慮、失眠、影響工作效率等情況，最後演變成精神和心理疾病。

因此若自覺有不舒服症狀者或高風險族群可先透過自我檢查量表(OSDI)初步評估，若判斷為乾眼症，便應尋求專業諮詢，避免症狀加劇而造成不可逆的視力受損。

乾眼症不單是眼睛乾 放任不管恐角膜破皮影響視力 醫：甚至引發憂鬱症眼表疾病指數量表(OSDI)。（圖／學會提供）

為何近視、白內障等眼部手術後會引發乾眼症？

台灣白內障及屈光手術醫學會徐旭亮理事說明，手術過程如消毒藥水、器械、手術燈光照射等，可能會破壞眼球表面的上皮組織，進而影響眼睛神經傳導，使得淚液分泌減少、淚膜穩定度受影響，或是術後點用預防感染的強效眼藥水，就會出現術後眼睛乾澀的狀況。

徐旭亮建議民眾在進行眼科手術前，應先由醫師詳細評估，若已是中度以上乾眼症，建議先治療至可控制程度後再進行手術。術後也應留意乾眼症的發生或惡化，若有乾澀等症狀更應提高警覺，儘速就醫、尋找專業諮詢。

乾眼症不單是眼睛乾 放任不管恐角膜破皮影響視力 醫：甚至引發憂鬱症台灣白內障及屈光手術醫學會徐旭亮理事表示，市面上有多款人工淚液，患者應與醫師討論，選擇符合自身的人工淚液且持續治療。（圖／學會提供）

如何選擇適合自己的人工淚液？

人工淚液是乾眼症患者的第一線治療方式，近年也有多款針對不同功效設計的人工淚液，台灣白內障及屈光手術醫學會分享人工淚液選擇的三大關鍵：

  1. 主成分：建議術後患者可選擇與淚膜貼合度表現較佳，或點用後可維持較長舒適度的品項。
  2. 賦形劑：常見的成分有玻尿酸，結合主成分的療效，通常可有效延長保濕效果，藉以緩解乾眼症狀。
  3. 不含防腐劑：由於含防腐劑的人工淚液，長期使用其毒性會累積於眼表細胞，造成不可逆的損傷。建議選用單支包裝不含防腐劑的人工淚液，也有攜帶方便的優點。目前市售單支包裝的人工淚液，多有可回蓋的設計，但需留意的是，單支包裝因不含防腐劑，在拆封24小時內若無使用完畢，則應將該單支拋棄、不再使用，以免影響人工淚液的品質。

若不習慣使用單支包裝，或無法順利使用者等，則可以選擇使用安全、溫和的保存劑的瓶裝包裝，減少角膜細胞傷害。

談及民眾對使用人工淚液的迷思，孫啟欽解釋，許多患者擔心長期點人工淚液會產生依賴性，或造成青光眼，其實並不然，這可能是疾病的嚴重情況已改變，或有其他沒有被治療的面向，此時應回診請醫師評估是否需要藥物調整。

孫啟欽提醒，民眾若於術後發現乾眼問題，應積極治療、遵照醫囑使用適合自己的人工淚液，平時的生活習慣也應避免使用過多3C產品、維持正常生活作息，並維持良好的用眼習慣，例如多休息、注意眨眼次數等。。此外，為了建立正確的乾眼症治療認知，台灣白內障及屈光手術醫學會預計於今年底前發布乾眼症治療指引，希望降低乾眼症普及率、提升患者生活品質。

乾眼症不單是眼睛乾 放任不管恐角膜破皮影響視力 醫：甚至引發憂鬱症挑選人工淚液三大關鍵：主成分、賦形劑、不含防腐劑。（圖／學會提供）
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角膜破皮

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