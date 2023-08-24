乾眼症不單是眼睛乾 放任不管恐角膜破皮影響視力 醫：甚至引發憂鬱症

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）乾眼症不只是眼睛乾，若不積極治療或自行使用購買的眼藥水，長期下來導致症狀加劇，恐會出現不可逆的視力傷害！台灣白內障及屈光手術醫學會提醒，國人乾眼症發生率高，平均每三人就有一人自覺或經診斷有乾眼症狀，近視雷射、白內障手術後更可能出現乾眼症此一併發症。

全台近七百萬人深受乾眼症所苦 65歲以上、長期使用藥物、白內障、近視雷射手術等患者為高風險族群

台灣白內障及屈光手術醫學會孫啟欽理事長提醒高風險族群，可先透過自我檢查量表(OSDI)初步評估，若判斷為乾眼症，便應積極就診尋求專業諮詢。（圖／學會提供）

台灣白內障及屈光手術醫學會孫啟欽理事長說明，生活中離開不了3C產品，乾眼症已是全民眼睛健康警訊，根據衛生福利部中央健康保險署統計資料，全台近1/3民眾可能患有乾眼症，且患者人數每年平均新增70萬人。

乾眼症的高風險族包含65歲以上，荷爾蒙改變如更年期女性，長期暴露於空調環境的上班族、工程師、空服員等、長期配戴隱形眼鏡者，或長期使用青光眼、高血壓等藥物，此外，對於剛接受過近視雷射以及白內障手術的患者，乾眼症更是常見的併發症。

孫啟欽提醒，很多人以為乾眼症只是「眼睛乾乾的」，其實患者初期會有經常流淚的問題，若沒及時治療，眼睛開始會經常有異物感、痛、灼熱感、畏光及眼睛紅癢和易疲倦等，長期下來未就醫，嚴重恐會導致角膜破皮穿孔，進而影響到視力。

此外，乾眼症不只是造成眼部不適，對身體機能及心理健康皆有不利的影響，患者因為眼睛乾做什麼都提不起興趣，甚至出現焦慮、失眠、影響工作效率等情況，最後演變成精神和心理疾病。

因此若自覺有不舒服症狀者或高風險族群可先透過自我檢查量表(OSDI)初步評估，若判斷為乾眼症，便應尋求專業諮詢，避免症狀加劇而造成不可逆的視力受損。

眼表疾病指數量表(OSDI)。（圖／學會提供）

為何近視、白內障等眼部手術後會引發乾眼症？

台灣白內障及屈光手術醫學會徐旭亮理事說明，手術過程如消毒藥水、器械、手術燈光照射等，可能會破壞眼球表面的上皮組織，進而影響眼睛神經傳導，使得淚液分泌減少、淚膜穩定度受影響，或是術後點用預防感染的強效眼藥水，就會出現術後眼睛乾澀的狀況。

徐旭亮建議民眾在進行眼科手術前，應先由醫師詳細評估，若已是中度以上乾眼症，建議先治療至可控制程度後再進行手術。術後也應留意乾眼症的發生或惡化，若有乾澀等症狀更應提高警覺，儘速就醫、尋找專業諮詢。

台灣白內障及屈光手術醫學會徐旭亮理事表示，市面上有多款人工淚液，患者應與醫師討論，選擇符合自身的人工淚液且持續治療。（圖／學會提供）

如何選擇適合自己的人工淚液？

人工淚液是乾眼症患者的第一線治療方式，近年也有多款針對不同功效設計的人工淚液，台灣白內障及屈光手術醫學會分享人工淚液選擇的三大關鍵：

主成分：建議術後患者可選擇與淚膜貼合度表現較佳，或點用後可維持較長舒適度的品項。 賦形劑：常見的成分有玻尿酸，結合主成分的療效，通常可有效延長保濕效果，藉以緩解乾眼症狀。 不含防腐劑：由於含防腐劑的人工淚液，長期使用其毒性會累積於眼表細胞，造成不可逆的損傷。建議選用單支包裝不含防腐劑的人工淚液，也有攜帶方便的優點。目前市售單支包裝的人工淚液，多有可回蓋的設計，但需留意的是，單支包裝因不含防腐劑，在拆封24小時內若無使用完畢，則應將該單支拋棄、不再使用，以免影響人工淚液的品質。

若不習慣使用單支包裝，或無法順利使用者等，則可以選擇使用安全、溫和的保存劑的瓶裝包裝，減少角膜細胞傷害。

談及民眾對使用人工淚液的迷思，孫啟欽解釋，許多患者擔心長期點人工淚液會產生依賴性，或造成青光眼，其實並不然，這可能是疾病的嚴重情況已改變，或有其他沒有被治療的面向，此時應回診請醫師評估是否需要藥物調整。

孫啟欽提醒，民眾若於術後發現乾眼問題，應積極治療、遵照醫囑使用適合自己的人工淚液，平時的生活習慣也應避免使用過多3C產品、維持正常生活作息，並維持良好的用眼習慣，例如多休息、注意眨眼次數等。。此外，為了建立正確的乾眼症治療認知，台灣白內障及屈光手術醫學會預計於今年底前發布乾眼症治療指引，希望降低乾眼症普及率、提升患者生活品質。

挑選人工淚液三大關鍵：主成分、賦形劑、不含防腐劑。（圖／學會提供）