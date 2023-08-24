甘蔗減產印度10月起禁糖出口 國際糖價看漲

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）印度由於降雨不足導致甘蔗產量下跌，當局計畫自下一季（10月）起禁止糖廠出口食糖，國際糖價恐再掀新高。

近年因極端氣候影響甘蔗減產，收成轉作乙醇提煉也使得糖供應下降，再加上今年4月初石油生產國宣布減產石油，都使得國際糖價居高不下，創下11年新高。印度逾2016年對糖出口徵收20%的稅，意在遏制海外銷售。

印度西部馬哈拉施特拉州（Maharashtra）及南部的卡納塔克州（Karnataka ）為甘蔗種植大區，更供應印度食糖總產量逾半。然而今年截至目前為止，該區季風降雨量比平均值低了5成。

一位不願透露姓名的印度官員向路透社表示，零星降雨將使2023-2024榨季的食糖產量下降，乃至2024-2025榨季的種植面積都將下滑。

消息人士指出，當局首要任務是「滿足當地食糖需求，並利用剩餘甘蔗生產乙醇。對於即將來臨的榨季，我們沒有足夠的糖分給出口配額。」

截至9月30日，本季印度僅允許糖廠出口共610萬噸，而上1季是允許糖廠出口量為破紀錄的1110萬噸，可見今非昔比。

報導指出，印度當地食糖價格已攀升至2年來最高點。「食品通膨令人擔憂，近來糖價的上漲消除了任何出口的可能。」另一位政府消息人士指出。

印度7月的零售通貨膨脹率已達7.44%，為15個月來新高，食品的通貨膨脹率也上升至 11.5%，是3年多來最高。2023-2024榨季，印度食糖產量可能下降3.3%至3170萬噸。



第三位政府消息人士指出，「過去兩年我們允許糖廠大量出口食糖，但我們也必須確保充足的供應與穩定的價格。」

事實上，印度在7月已禁止印度香米（basmati）以外的白米出口，新德里上週還對洋蔥出口徵收40%的關稅，旨在下半年選舉前平抑食物價格。

而一間駐孟買的全球貿易商指出，泰國的糖產量下降，預計也會減少出口，主要生產國巴西將無法獨自填補這些缺口。