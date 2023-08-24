北韓二度發射軍事衛星失敗告終　預告將於10月再射

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）今（24）日約凌晨3點51分，北韓發射一枚飛行體，飛越沖繩縣附近上空朝太平洋方向飛去，北韓官媒隨後在早上發布報導，稱「第二次發射軍事偵察衛星失敗」，並預告將在10月再度發射。

南韓聯合參謀本部24日表示，北韓今日上午3點50分左右，於平安北道東倉里一帶向南發射「北韓主張的宇宙發射體」，在發射後立即捕捉並持續追蹤、監視，最後被評為失敗。

北韓在日前就曾向日本政府預告，將在24日凌晨12點至31日凌晨12點之間發射人造衛星。

北韓在今年5月31日第一次發射軍事偵察衛星，以失敗告終，而今日所發射的「發射體」，北韓官媒也隨後在早上6點15分，以「第二次軍事偵察衛星發射時發生事故」為標題的報導中稱，第二次發射也以失敗告終。

報導中說道，新型衛星運載火箭「千里馬1號」的第一階段和第二階段都正常飛行，但在第三階段飛行中緊急爆炸，發生系統錯誤而失敗，並聲稱，國家宇宙開發局將於今年10月進行第三次偵察衛星發射。

金正恩曾在今年6月中的會議中說道，偵查衛星發射失敗是「最嚴重的缺陷」，並表示將盡快再次發射。

韓聯社報導指出，即使北韓此次發射成功，該軍事偵察衛星也幾乎沒什麼作用。

南韓軍方在北韓5月偵察衛星發射失敗後，打撈起墜毀在西海的衛星體部分殘骸，經過與美國進行共同調查後的結果顯示，該衛星製作粗糙，完全沒有軍事效用。

據分析，北韓此次發射偵察衛星，是在為下個月9日北韓政權成立75週年之際營造氣氛，另外也有針對21日至31日的韓美聯合演習「乙支自由護盾」進行威脅的意圖。