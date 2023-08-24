Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

北韓二度發射軍事衛星失敗告終　預告將於10月再射

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/24 11:47
圖為南韓首爾車站電視播報北韓發射衛星新聞。北韓24日早上報導稱，第二次軍事偵察衛星發射失敗，將於10月再射（圖／美聯社）

圖為南韓首爾車站電視播報北韓發射衛星新聞。北韓24日早上報導稱，第二次軍事偵察衛星發射失敗，將於10月再射（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）今（24）日約凌晨3點51分，北韓發射一枚飛行體，飛越沖繩縣附近上空朝太平洋方向飛去，北韓官媒隨後在早上發布報導，稱「第二次發射軍事偵察衛星失敗」，並預告將在10月再度發射。

南韓聯合參謀本部24日表示，北韓今日上午3點50分左右，於平安北道東倉里一帶向南發射「北韓主張的宇宙發射體」，在發射後立即捕捉並持續追蹤、監視，最後被評為失敗。

北韓在日前就曾向日本政府預告，將在24日凌晨12點至31日凌晨12點之間發射人造衛星。

北韓在今年5月31日第一次發射軍事偵察衛星，以失敗告終，而今日所發射的「發射體」，北韓官媒也隨後在早上6點15分，以「第二次軍事偵察衛星發射時發生事故」為標題的報導中稱，第二次發射也以失敗告終。

報導中說道，新型衛星運載火箭「千里馬1號」的第一階段和第二階段都正常飛行，但在第三階段飛行中緊急爆炸，發生系統錯誤而失敗，並聲稱，國家宇宙開發局將於今年10月進行第三次偵察衛星發射。

金正恩曾在今年6月中的會議中說道，偵查衛星發射失敗是「最嚴重的缺陷」，並表示將盡快再次發射。

韓聯社報導指出，即使北韓此次發射成功，該軍事偵察衛星也幾乎沒什麼作用。

南韓軍方在北韓5月偵察衛星發射失敗後，打撈起墜毀在西海的衛星體部分殘骸，經過與美國進行共同調查後的結果顯示，該衛星製作粗糙，完全沒有軍事效用。

據分析，北韓此次發射偵察衛星，是在為下個月9日北韓政權成立75週年之際營造氣氛，另外也有針對21日至31日的韓美聯合演習「乙支自由護盾」進行威脅的意圖。
北韓
軍事偵察衛星
火箭
南韓
日本
韓美軍演
乙支自由護盾

相關新聞

日本當代藝術家矢延憲司船仔貓屏東展出　世界最快雕塑台灣亮相
日本當代藝術家矢延憲司船仔貓屏東展出　世界最快雕塑台灣亮相
2023/08/23 16:21
北韓時隔5年舉辦平壤馬拉松大賽　官網招募各國參賽者
北韓時隔5年舉辦平壤馬拉松大賽　官網招募各國參賽者
2023/08/23 15:39
新冠肺炎疫情穩定　南韓將於31日降低傳染病級別至第4級
新冠肺炎疫情穩定　南韓將於31日降低傳染病級別至第4級
2023/08/23 12:14
日本拍板定案於8月24日開始排放核廢水　漁業人士仍堅決反對
日本拍板定案於8月24日開始排放核廢水　漁業人士仍堅決反對
2023/08/23 10:55
【日本核廢水】岸田文雄：漁業人正慢慢了解排放計畫　將朝24日開始入海進行協商　
【日本核廢水】岸田文雄：漁業人正慢慢了解排放計畫　將朝24日開始入海進行協商　
2023/08/21 21:29

更新時間 : 2023-08-24 13:16 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
〈財經主筆室〉李嘉誠打7折賣房引猜疑　碧桂園風暴後真相大白
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
疲勞、傷口癒合慢、腰背痛...都與維生素D缺乏症有關 如何補充才能恰到好處？
台灣肯德基芭比風脆雞浪漫過七夕　雙人餐附情人節掛旗與心型氣球
台灣肯德基芭比風脆雞浪漫過七夕　雙人餐附情人節掛旗與心型氣球
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
金磚國家峰會演說 習近平突缺席 專家懷疑事情不單純
金磚國家峰會演說 習近平突缺席 專家懷疑事情不單純
【打不過就吃了牠】藍蟹為患義大利 全端上桌成美食
【打不過就吃了牠】藍蟹為患義大利 全端上桌成美食
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
更新【有片】全球第一! 印度「月船3號」晚間順利在月球南極完成創紀錄「軟著陸」
更新【有片】全球第一! 印度「月船3號」晚間順利在月球南極完成創紀錄「軟著陸」
看到脖子痠 15分鐘台灣史上最長河上煙火！8/27、9/3只在淡水漁人碼頭
看到脖子痠 15分鐘台灣史上最長河上煙火！8/27、9/3只在淡水漁人碼頭