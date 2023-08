秋後算帳？瓦格納首領普里格津空難身亡 飛機空中爆炸眾說紛紜【影】

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)兩個月前一日兵變讓俄國總統普丁(Vladimir Putin)遭受掌權20年來最大羞辱的傭兵集團瓦格納(Wagner)首領普里格津(Yevgeny Prigozhin),23日驚傳在空難中喪生,由於外界普遍不信普丁能容忍叛徒招搖過市,空難原因直指克里姆林宮。

路透、美聯社報導,普里格津是搭乘Embraer Legacy 600私人行政客機,自莫斯科起飛,目的地聖彼得堡,約在莫斯科北方300公里處失事墜毀,機上3名機組員、7名乘客無一倖還,死者還包括普里格津的左右手、瓦格納創始元老烏特金(Dmitry Utkin)。

網路流傳的飛機墜毀畫面:

FOOTAGE: Prigozhin’s jet crashing after it was was shot down by Russian air defenses: pic.twitter.com/ydOiBXAkrb