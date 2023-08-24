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秋後算帳？瓦格納首領普里格津空難身亡 飛機空中爆炸眾說紛紜【影】

造反還能活得滋潤，普丁會容許嗎？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/24 09:40
瓦格納首領普里格津私人專機失事墜毀現場（圖／路透）

瓦格納首領普里格津私人專機失事墜毀現場（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）兩個月前一日兵變讓俄國總統普丁（Vladimir Putin）遭受掌權20年來最大羞辱的傭兵集團瓦格納（Wagner）首領普里格津（Yevgeny Prigozhin），23日驚傳在空難中喪生，由於外界普遍不信普丁能容忍叛徒招搖過市，空難原因直指克里姆林宮。

路透美聯社報導，普里格津是搭乘Embraer Legacy 600私人行政客機，自莫斯科起飛，目的地聖彼得堡，約在莫斯科北方300公里處失事墜毀，機上3名機組員、7名乘客無一倖還，死者還包括普里格津的左右手、瓦格納創始元老烏特金（Dmitry Utkin）。

網路流傳的飛機墜毀畫面：

俄國官方已展開調查，但對事件尚無說法，外媒則冒出各種推斷。

美聯社根據航班追蹤紀錄，指該班機突然失速下墜，不斷旋轉，通常只有遭受重大撞擊，才會出現這種情況，而分析了網路流傳的失事影片後，機體疑似空中爆炸，一邊的機翼不翼而飛。路透亦從航班追蹤資料發現，飛行時並無異狀，直到最後30秒，才瞬間機鼻急墜，從28,000呎高空驟跌至8,000呎，最後機毀人亡。謠言滿天飛，甚至有不具名的消息透露，飛機是被不只一枚地對空飛彈擊中。

普里格津當初發動驚世譁變，普丁顏面掃地，斥其「叛國」、「在背後捅刀」。最後雖在短時間內化解危機，經談判後讓普里格津全身而退，讓瓦格納得以續命，但傷害已造成。依照普丁過往對付異己的手段來看，實在難以相信普里格津能安度餘生。而就在空難前一天，在烏克蘭戰事中擔任俄軍參謀總長的空軍總司令蘇洛維金（Sergei Surovikin），才在「消失」許久後，突遭免職，疑似因其知曉兵變一事。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）資深研究員Tatiana Stanovaya指出，普里格津之死，就是殺雞儆猴。「他是不可能獲得原諒的。兵變後之所以還留著他，是需要他處理瓦格納後續轉移工作。但若讓他活得有聲有色，無異是對權威的活生生威脅，是普丁的一大政治恥辱。」

秋後算帳？瓦格納首領普里格津空難身亡 飛機空中爆炸眾說紛紜【影】
普里格津私人飛機失事墜毀（圖／美聯社）

秋後算帳？瓦格納首領普里格津空難身亡 飛機空中爆炸眾說紛紜【影】
空南前兩天釋出的普里格津畫面（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-08-24 13:16 GMT+08:00

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