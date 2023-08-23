更新【有片】全球第一! 印度「月船3號」晚間順利在月球南極完成創紀錄「軟著陸」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）印度月球登陸器今天(23日) 傍晚於月球南極順利「軟著陸」，透過印度太空研究組織（ISRO）全程直播畫面，歷史性的一刻傳遍全世界。印度也成為第一個成功讓登陸器著陸於月球南極的國家。

綜合外電報導，印度於7月14日啟動月球飛船3號（Chandrayaan-3）任務，以火箭把推進模組送上地球軌道，推進模組接下來轉換至月球軌道，經過一段時間繞行與減速後，釋放出登陸器，進入最關鍵的降落環節。



登陸器逐漸接近月球南極的表面(直播截圖)



人在南非參加金磚國家（BRICS）峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi, 左），也在線上觀看，和全國民眾一起見證了飛船在月球南極完成軟著陸(右) 的歷史時刻 (直播截圖)

印度ISRO研究人員的興奮不在話下 (直播截圖)

登陸器在台灣時間今晚8時34分著陸在月球南極，印度太空研究組織 ISRO ( Indian Space Research Organisation) 透過官方網站、社群網站X（推特）、臉書、YouTube以及國營全印電視台（Doordarshan）等平台，直播整個過程。

這項成就, 讓印度再度證明了他們的太空實力。

中央社報導, 這是印度第3次月球探險任務。2008年10月的月球飛船1號任務，登陸器依計畫成功以撞擊方式「硬著陸」於月球；2019年7月，月球飛船2號任務嚐試軟著陸，但登陸器因通訊中斷而失控墜毀。

此次印度設定的著陸地點在月球南極附近。如果著陸成功，登陸器將打開艙門放出探測車，執行為期一個「月球天」的地質研究，相當於14個「地球天」。

此前，美國、中國以及早年的蘇聯，都曾成功軟著陸於月球，但地點都不在月球南極。根據ISRO科學家的說法，月球南極永久籠罩在黑暗與寒冷之中，且地形更具挑戰。

快訊【有片】全球第一! 印度月球登陸器23日晚順利在月球南極「軟著陸」