更新【有片】全球第一! 印度「月船3號」晚間順利在月球南極完成創紀錄「軟著陸」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)印度月球登陸器今天(23日) 傍晚於月球南極順利「軟著陸」,透過印度太空研究組織(ISRO)全程直播畫面,歷史性的一刻傳遍全世界。印度也成為第一個成功讓登陸器著陸於月球南極的國家。

綜合外電報導,印度於7月14日啟動月球飛船3號(Chandrayaan-3)任務,以火箭把推進模組送上地球軌道,推進模組接下來轉換至月球軌道,經過一段時間繞行與減速後,釋放出登陸器,進入最關鍵的降落環節。



登陸器逐漸接近月球南極的表面(直播截圖)



人在南非參加金磚國家(BRICS)峰會的印度總理莫迪(Narendra Modi, 左),也在線上觀看,和全國民眾一起見證了飛船在月球南極完成軟著陸(右) 的歷史時刻 (直播截圖)

印度ISRO研究人員的興奮不在話下 (直播截圖)

登陸器在台灣時間今晚8時34分著陸在月球南極,印度太空研究組織 ISRO ( Indian Space Research Organisation) 透過官方網站、社群網站X(推特)、臉書、YouTube以及國營全印電視台(Doordarshan)等平台,直播整個過程。

Isha Yoga Center celebrates the successful #Chandrayaan3 mission. Congratulations and Blessings to all involved. -Sg@isro #ISRO pic.twitter.com/dlgzGUYLak