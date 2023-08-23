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韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/23 18:12
韓劇「Moving異能」李正河（右）及高允貞（左）（圖／截自IG@junha.km）

韓劇「Moving異能」李正河（右）及高允貞（左）（圖／截自IG@junha.km）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）李正河在「Moving 異能」中飾演著擁有能飛行超能力的高中生-金奉皙，而他的媽媽李美賢（韓孝珠 飾）為了隱藏他的超能力、避免讓他飄起，她強迫兒子增加體重，李正河也因此為了這部戲增重30公斤，他透露，他非常喜歡這個角色，但因為增肥讓姐姐的朋友不相信是他，也讓他覺得很難過。

李正河透露，在作品開拍前有約兩個月的準備時間，在那之間他增肥了30公斤，最常吃的是泡麵，因為泡麵種類很多，所以吃很多也不會膩，連在減肥期間也會吃泡麵，在拍攝期間吃炸豬排也吃得很開心。

不過，胖了30公斤後的他，也感受到體力上的差別，他說，他原本覺得自己體力很好，平時也不太流汗也不太會累，但在增肥後，稍微跑一下就出汗了，也變得很怕熱。

李正河說，增肥時，他在專業人員的指導下，用增肥菜單搭配有氧運動健康地增肥，減肥時也是用減肥菜單搭配有氧運動，拍戲前的他約60公斤，最後增重到約90公斤，現在還剩5公斤需要減。

雖然這樣在短時間內增肥又減肥很辛苦，但李正河認為，比起肉體上的辛苦，他因為增肥後變化太大，許多人都認不出金奉皙就是他演的，讓他覺得很遺憾。

李正河說，因為姐姐的朋友說「異能」真的很好看，所以他親自跟他們說奉皙就是他演的，結果大家都不相信，讓他很難過，他也很想被叫作品中的角色名字。

不過，當「異能」開播後，他聽到有人說要像奉皙一樣重新增肥時，感到最有成就感，因為這代表著大家認為奉皙很有魅力，讓他很開心。

韓劇「Moving異能」李正河為戲增重30公斤：姐姐的朋友不相信是我演的
重新減重後的李正河（圖／截自IG@jungha.km）

李正河在2017年透過網路劇「心動注意」出道，結束「異能」拍攝後的他開始減肥，並忙於電影拍攝。

至於他現在最想要挑戰的角色及題材，李正河毫不猶豫地表示，他最想拍正統愛情偶像劇，也想挑戰像是「請回答」系列題材的作品。
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