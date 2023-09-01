台灣2030雙語政策亂象：戰術不佳還是戰略錯誤？

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）蔡英文政府於2017年頒布「2030雙語國家政策」（Bilingual Nation 2030），將2019年設為「雙語國家元年」並編列百億預算推動該項政策。然而，這項以教育帶動產業及國家面向國際經濟發展的重點政策，如今受到地方政府、學生家長支持的同時，卻遭致教育界大力抨擊，這是戰術政策不佳，還是成為「雙語國家」此戰略的根本錯誤？台灣英文新聞專訪教育者、政策推手，為讀者提供多元視角，解讀雙語政策何去何從。

從「雙語國家」到「雙語政策」

「2030雙語國家政策」最初規劃以「從需求端全面強化國人英語力」、「以數位科技縮短城鄉資源落差」、「兼顧雙語政策及母語文化發展」、「打造年輕世代的人才競逐優勢」為4項推動理念，意在「實現台灣產業連結求，打造優質就業機會」。然而隨著在實務執行上的困難逐一浮現，包括推動時程過於短促、與《國家語言發展法》尊重多元的宗旨相悖、反加劇城鄉差距等，「雙語國家發展中心」也因定位模糊，設置條例草案至今一再卡關，該政策也更名為「2030雙語政策」（Bilingual 2030）。

追求英語授課比例揠苗助長？EMI本末倒置？

政府推動各項標竿與措施來達成雙語教育，然而對許多教育者而言，不免淪為揠苗助長、緣木求魚。台灣雙語教育第一把交椅、國立臺灣師範大學教育學系教授林子斌就坦言，當局推動雙語教育的腳步太急太快，尤其在地方主管機關層級，譬如時任台北市長柯文哲就曾喊話，要於2026年達成全台北市學校雙語化。

不僅許多一線教師批評，要求教師提升課堂英文授課比例，罔顧因材施教、百年樹人的道理，國家教育研究院「雙語詞彙審議會」資深成員魏投樂（Peter whittle ）也指出，台灣現行教育將英文作為「學科」教授，以考試為導向的背誦單字、文法與句式絕非學習外文的方式，而是應該在真實生活中運用。

台灣大學人文社會高等研究院院長廖咸浩則認為，學好英文應注重改進教學方式，而非提高教學時數並將英文放入全部學科。且精通母語、透過母語學習進而讓整體社會變得更有競爭力，是相當自然的狀態。

淡江大學中國文學學系教授周德良提出反思，中文系的全英語課程（English-Medium Instruction）課程為誰開、為何而開？若境外學生來中文系修中國文學，系所卻以英文授課，這好比去英國學莎士比亞，老師卻以中文授課，可謂本末倒置。

雙語與母語能否兼顧？英文是否真與生產力掛勾？

臺灣師範大學師資培育學院專案助理教授柯琦（Keith M. Graham） 指出，若政府意在使台灣公民具備學術與職場上使用英文的能力，雙語政策有助循序漸進提升下一代英文接觸程度，然而，台灣也需意識到，可能面臨母語使用減縮的代價。以新加坡為例，華語將從學術領域中被剝奪，且研究指出，新加坡華人在家說華語的比例穩定下降。

東海大學外文系講座教授何萬順質問，以國家政策之力，強迫人民在國民教育、義務教育上接受以英語作為學習的工具，是剝奪人民選擇的權利；且AI當道，在2030年乃至2040年，人民所習得的英文能力，有多少可以成為「生產力」又或是被AI取代，若能被取代，則國家與人民的投資是否成為浪費？

積極將AI融入企業的線上英文家教AmazingTalker創辦人暨執行長趙捷平指出，台灣一直以來多為代工、執行層面工作，若要去做品牌、研發，比其卓越的英文能力，更重要的是是否有「文化」培養人才創新能力，而這在未來二、三十年內發揮的價值，可能更勝雙語政策。

雙語戰略是否正確？國際化非英語教育、單一政策達成

「2030雙語政策」影響甚鉅，範圍涉及國小至大學教育，林子斌指出規模之大30年來僅見。然而推動至今數年，亂象叢生，也讓何萬順提出尖銳質疑，台灣追求成為「雙語國家」或「英語國家」，追本溯源是否為戰略性的錯誤？當追求雙語的戰略本身錯誤，以此設定的戰術雙語教育政策，也是錯的。

亞太堅韌研究基金會（CAPRI）董事長林夏如表示，台灣並非如香港或新加坡已具備說英文的文化，而是接近於日本或南韓。她提出學習英文並非唯一解，「思考比說重要」，能夠站在都會與國際的角度，來站在他人角度思考，學習越語、泰語也都能做到。

FUNDAY英語教育創辦人兼執行長方柏仁則提出，廣開國門、予以補助引進外國人才，進而帶動各產業的雙語環境，國人也會自然地提升語言能力。他比喻，要把牛奶變成咖啡牛奶，就要「加入咖啡粉」，台灣要與國際接軌，更須創造環境，引入活水。

關於台灣2030雙語政策的現況、隱患與限制，更多專訪內容請參照我社「Bilingual 2030：What has actually happened?」影片，未來本社將陸續推出受訪者焦點訪談，邀請讀者一同探討台灣下一代的教育與未來。