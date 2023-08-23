新北推動海洋教育成果評選特優四連霸　再創高峰

教育部「111學年度各直轄(縣)市推動海洋教育成 果評選」暨「112年全國海洋教育觀摩展暨教師研習」於8月16 -18日假臺北市長安國小舉辦，新北市於22縣市中脫穎而出，四 度榮獲推動海洋教育「特優」佳績，備受肯定。

新北市推動海洋教育策略以「新北教育123」為核心目標，並以「 自主」、「安全」、「素養」、「永續」為推動重點， 同時響應聯合國永續發展目標(SDGs)第4項「優質教育」及第 14項「水下生命」， 透過藍星學校策略聯盟及跨局處室的橫向連結， 深化海洋教育於學生的生活中，以實踐海洋五大學習主題， 呈現多樣化的海洋教育成果。

新北市藍星學校策略聯盟— 海洋資源與永續推動小組野柳國小校長張錦霞表示， 親師生積極實踐守護家鄉海洋的永續行動， 包含了帶領學生復育鱟或珊瑚，推廣海洋棲地營造； 或是走入社區餐廳，推動餐桌上之永續海洋； 以及結合社區發展協會，實踐保育行動等， 皆有利於讓海洋教育從小紮根。

另，藍星學校策略聯盟— 海洋文化小組的澳底國小則是以海洋文化為引子， 讓學子從臺灣多元豐富的海洋文化來熟悉家鄉海洋資源。 校長黃家裕表示，有系統的推廣海洋教育到各校，針對老師、 學生及家長規畫多元的增能或體驗課程，不斷突破創新， 讓海洋教育與實際生活產生連結，不但使越來越多人能接觸海洋， 瞭解其重要性，更能進而喜愛並產生行動保護這片美麗大海。

新北市戶外與海洋教育中心長期協助整合全市戶外教育與海洋資源， 研發課程與教學活動。中心主任顏端佑表示， 海洋教育應內化為海洋素養，藉由賦予學生學習任務， 啟發自主學習力，不僅能整合知識、能力、態度並形塑素養。因此， 中心規劃了「海洋教育到校推廣暨服務學習」， 讓國中生走入國小校園進行課程的服務學習，創造自主研發、 學習教學與服務貢獻的三贏局面，營造一個友善的學習鏈。

教育局表示，今年度以「為海而綻、新北好讚」為主題，將研發的「 新北市海洋教育市級課程18套教案」做為基礎， 逐年擴充與完備課程，並透過「海好有你海洋擂臺賽」 作為年度評量，讓學生以多元趣味之競賽活動體驗操作海洋教育， 同時結合新北市文史書籍所研發的「青春小伴旅學習地圖」， 讓孩子趣味「親海」、自主「知海」、實踐「愛海」， 期許新北孩子能從自身經驗出發學習海洋， 深植海洋教育素養於生活中。

（照片來源：新北市教育局提供）

（照片來源：新北市教育局提供）

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