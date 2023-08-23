瑞典國會團訪台灣　蔡英文：盼支持台歐盟雙邊投資協定洽簽

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「台瑞典國會議員協會訪問團」19日訪台，今（23）日晉見總統蔡英文，協會副主席馬提亞表示，瑞典與台灣有許多相似點，如果深化合作、促進貿易，對雙方都有利；未來台瑞若有更多直飛航班，將可促進兩國更多互動。

「台瑞典國會議員協會」副主席馬提亞（Mathias Tegnér）於今（2023）年8月19日至25日率團訪問台灣，成員包括傅賽酋（Joar Forssell）議員、胡柏立（Johan Hultberg）議員、艾麗森（Åsa Eriksson）議員、林伊娃（Eva Lindh）議員及歐森帆（Stefan Olsson）議員等共6位跨黨派議員，這是今年第二個瑞典國會正式訪問團，

蔡英文今（23）日下午接見訪團，總統府秘書長林佳龍、外交部政務次長李淳在場陪同。中央社報導，蔡英文感謝訪團議員在瑞典國會提出許多台灣相關的質詢與動議，連署支持台灣國際參與，傅賽酋所屬的瑞典自由黨甚至通過黨綱，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等聯合國功能性組織；另外「台灣─瑞典國會議員協會」4月曾發表聲明，強調台海和平穩定的重要性，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）也曾公開表達關注台海安全及局勢，並表達希望與台灣強化關係。

蔡英文表示，感謝瑞典政府與訪團成員對台灣的支持，期許兩國能深化夥伴關係，並在氣候變遷、供應鏈安全等領域尋求更多合作機會。

蔡英文指出，台灣與瑞典去年雙邊貿易額達到17億美元，比前一年成長12.6%，希望訪團支持台歐盟雙邊投資協定的洽簽，除了強化雙邊投資合作，也讓台灣跟歐洲企業都更有投資信心。

她也聲明，台灣、瑞典是共享民主自由價值的夥伴，相信可以攜手與民主國家團結合作，共同壯大民主陣營的力量，並且維持印太地區的穩定，她也盼訪團透過實地走訪更了解、更喜歡台灣。

馬提亞致詞時說，瑞典與台灣有許多相似點，種種跡象顯示兩國如果深化合作、促進貿易，對雙方都有利。近幾年台瑞貿易額也有所成長，期待未來船隻工業產品、資通訊業、服務業、藥品、高科技產品、交換學生計畫等都能更加深化合作。

馬提亞表示，此次訪台也理解到台灣與瑞典在綠能與綠能科技領域上，可以互相學習，同時，相信未來台瑞如果有更多直飛航班，將可促進兩國更多互動。瑞典國會十分關注台灣，希望促進兩國關係，這些並非回應他國作為，而是因為台瑞過往共享的基礎。

馬提亞說，台灣應對疫情的亮眼表現，在其他國家傾向保護主義的時候，台灣保持穩健，擔任出口醫療用品的關鍵角色，很難理解台灣至今無法以觀察員身份參加世界衛生組織（WHO）以及世界衛生大會（WHA）。

馬提亞也提及，瑞典從君主專制政體蛻變成民主花了好幾世紀，台灣民主化只花了10年餘，且台灣因為言論自由、透明開放，及多元主義等領域的持續發展，民主正欣欣向榮，成為自由逐漸消逝的世界裡一盞明燈、希望燈塔，也是世界的楷模。