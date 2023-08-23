孝行感人！新北表揚9位孝行楷模　獲獎者照護父母、傳承志業、拓展大愛

新北市今(23) 日於市政會議表揚2023年新北市孝行獎9位孝行楷模， 由劉和然副市長頒發獎座。其中1位是就讀台北大學的袁從晉同學， 另8位是社會人士，包含蔡宜玲、彭于芹、林採霞、周寶貝、 吳讚軒、楊素惠、張美惠、黃春源。吳讚軒、 彭于芹及袁從晉更榮獲全國孝行獎楷模， 孝行楷模的孝行事蹟感人肺腑，令人動容。

劉和然副市長表示，品德教育是社會穩定的基石， 而孝順更是新北市品德教育的重點。 新北市每年辦理孝行楷模選拔及表揚，即是希望透過一系列過程， 傳遞行孝及時的精神，讓溫暖永續循環，促進社會良善的風氣， 讓新北市成為處處充滿溫情的城市。

吳讚軒先生原本在上海擔任公司區經理，2017年， 發現母親身體有異，便立即返台，頻繁陪伴就醫， 2019年起母親腦出血癱瘓而無法自理， 身為獨子的吳先生毅然決然放棄原本優渥工作， 返臺親力親為照顧母親。舉凡拍背、抽痰、翻身、餵食、移位下床、 移位復健等，每天2到3小時重複一次，3年來幾乎以醫院為家。 在吳先生無微不至照顧之下，母親有顯著的進步， 張開眼睛的時間越來越長，也慢慢能聽懂並簡單互動。 而吳先生也運用瑣碎時間，透過新媒體強化醫療知識， 並利用各種管道進行醫病議題的倡議，期望能將對母親的愛擴散， 打造更便利的醫療環境。

彭于芹女士父親為軍人，平日不在家，母親為身心障礙者， 身為長女的她從小即整理家事、並身兼母職照料弟妹及母親， 婚後更協助照顧弟妹的小孩。民國90年母親腦瘤病發， 由她主要照護起居及陪同治療。2013年起父親因病需要洗腎， 她每周3次陪同父親前往洗腎，並學習照護技巧，親自煮食餵食。 推薦人張文興里長說，10年來，彭女士細心照料彭老先生， 隨時進行翻身、清潔及按摩，更經常與父親談天說地， 父親在過世前為94歲高齡且長期臥床，但身上沒有褥瘡、 雙腳也無萎縮，更常保心情愉快。 同時彭女士也帶領弟妹建立系統化的照顧模式， 讓大家能為父母盡孝，也能兼顧生活，創造溫暖互助的家庭氛圍。

袁從晉同學的父親罹患漸凍人症19年，2022年離世， 他自有記憶以來，便協助母親擔任陪伴者及照顧者的角色， 大學時更半工半讀，照顧生命末期的父親。父親雖患病， 卻仍然努力透過自身能力協助病友， 發揮自己工程師的專長自行研發漸凍症病人使用的LED溝通板， 並架設網站為漸凍病友商品做網路行銷，曾獲頒總統「金鷹獎」 及文化部「生命奮鬥獎」，此種精神也深深影響了袁同學， 他選擇台北大學數位行銷系就讀，立志傳承父親志業， 持續運用學校所學來造福罕見病友。

教育局表示，透過孝行獎的選拔，期待找尋出社會中的感人故事， 並藉由公開表揚，散播「孝行」的種子於社會中，一步步植樹成林， 讓所有學生都能從自身改變，使孝順成為日常， 落實培養學子們的良善品德，帶給社會更多的正能量。

袁從晉同學(右1)榮獲112年新北市孝行獎，並榮獲112年全國孝行獎楷模。(照片來源：新北市教育局提供)

吳讚軒先生(右二)榮獲112年新北市孝行獎，並獲選112年全國孝行獎楷模. (照片來源：新北市教育局提供)

吳讚軒(左)與母親合照。(照片來源：新北市教育局提供)

袁從晉(右)與父親聊天。(照片來源：新北市教育局提供)

彭于芹女士(左)協助父親用餐。(照片來源：新北市教育局提供)