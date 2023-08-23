中華電信「HiNet SME超寬頻整合服務」　邁進光世代對稱頻寬新時代

中華電信長期深耕固網寬頻佈建、 機房雲端建設及前瞻資通訊技術研究，為滿足企業需求， 因應光世代300M、500M網速升級為「雙向對稱頻寬」， 由中華電信專家團隊所提供的「HiNet SME超寬頻整合服務」於八月起進行大升級。不僅擴大服務範圍， 開放光世代非固定制客戶申辦，更導入高速商用Wi-Fi 6 Mesh AP與全新世代高速閘道器， 協助中小微企業重新改造公司內部網路，用小預算打造企業超寬頻， 全力迎接科技賦能新時代。

根據《2022中小企業白皮書》資料顯示， 台灣中小企業占全體企業98.92%，以批發及零售業為居多數， 而未達5人的微型企業占批發及零售業的4成6。透過市場調查， 發現中小微型企業提升頻寬時， 常面臨公司現有網路架構與設備老舊，特別是Wi-Fi AP難以發揮高速上網應有之表現，或是缺乏專職MIS/ IT人員，出現網路卡頓、Wi-Fi 訊號不穩定，甚至是斷線的狀況，導致專案進度延宕、 工作效率不彰，對企業造成難以估算的損失。

中華電信「HiNet SME超寬頻整合服務」提供客戶內網升級規劃與專業建議， 搭配Wi-Fi Mesh AP、交換器與閘道器設備的代裝代維代管服務， 讓企業客戶以月租費方式支付，享受高品質商用網路環境。 本服務從八月起導入HPE Aruba Networking公司的最新一代商用Instant on系列高效能版Wi-Fi 6 Mesh AP，具備MIMO 4x4天線，可提供更廣的訊號涵蓋範圍， 同時承載的無線上網設備數量可高達一百部，並支援Smart Mesh多台串接。

同時考量許多中小微型企業所使用的防火牆、路由器也亟需升級，「 HiNet SME超寬頻整合服務」還提供最新一代閘道器， 採用經Gartner評選為「網路防火牆」 領導者象限品牌的Check Point公司設備，提供Quantum Spark系列各式型號的防火牆，滿足中小微企業在預算、 處理效能、功能性上面的多樣化要求，亦可租用內建SD- WAN功能的機種，解決光世代升速後衍生的資安、 VPN遠距辦公等問題，並賦予企業客戶更大部署彈性。

「HiNet SME超寬頻整合服務」自推出後即廣受批發零售業、 住宿及餐飲業青睞，讓中小微型企業客戶能以最經濟實惠的方式， 將公司網路從內到外進行有感升級，讓企業專心拚經濟！ 如想獲得更多訊息，請撥打專屬客服專線：0800-080- 860，本服務電話提供售前諮詢、售中安裝時程確認， 以及售後設備設定調整、電路暨設備統合障礙報修等服務， 或至官網查詢最新訊息：https://fttb.hinet. net/sme_cpe-sp.html。