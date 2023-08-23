臺灣企銀TCFD報告書　獲BSI Level-5+最高等級認證

臺灣企銀積極推動氣候變遷因應策略及環境永續具體行動，今( 2023)年發布「氣候相關財務揭露TCFD報告書」， 獲英國標準協會(BSI)評為「Level 5+: Excellence」最高等級， 顯示臺灣企銀積極主動掌握氣候相關風險與機會， 落實具體氣候與永續行動，實踐永續金融的經營理念。

臺灣企銀發揮金融業財務供應鏈影響力， 辦理永續連結貸款聯合授信案及企業綠色授信， 今年更全新推出綠色融資永續發展企業貸款專案，引導企業共同邁向 ESG及低碳轉型，同時透過「微企享e貸」線上貸款平臺， 展開數位及ESG雙軸轉型行動，並規劃開辦「綠色存款」及發行「 可持續發展金融債券」；個人金融方面亦積極推動綠建築貸款、綠色 Go物個人信用貸款專案等，推廣使用環保材質的永續生活信用卡及 ESG相關基金商品，攜手客戶響應永續新生活。

臺灣企銀指出，該行去年首次參與碳揭露專案(CDP)氣候變遷評 比，即獲評為「B管理等級」， 同年完成簽署並於授信業務導入赤道原則， 展現具體氣候策略與行動；同時為落實國家2050淨零策略， 制定「臺灣企銀淨零路徑圖」，今年5月承諾科學基礎減碳目標倡議 (SBTi)，將訂定SBT目標，積極邁向淨零。 該行依循聯合國責任投資原則(PRI)，積極發展責任投、 融資策略，於投、融資決策流程納入ESG因子評估， 將訂定禁止承作對象及脫碳政策，全方面落實低碳轉型及ESG永續 發展。

臺灣企銀將ESG永續發展理念融入全行經營政策及企業文化， 已連續11度入選臺灣永續指數成分股， 彰顯該行深耕永續發展的各項方案獲得肯定。該行持續透過自身投、 融資等活動對環境及社會發揮金融影響力， 用行動展現對抗氣候變遷的決心，攜手客戶邁向永續經營。