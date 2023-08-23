2023台北國際自動化工業大展登場　德國企業專注建構永續發展與數位科技

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2023台北自動化工業大展今(23)日開展，德國經濟辦事處表示，博智顧問有限公司攜手22家工業界領頭德國企業籌組德國館參展，專注於建構永續發展與數位科技並進的「雙軸轉型」，展位面積高達80個攤位，橫跨南港展覽館雙館，為歷屆參與規模最大的一年，也是本屆最大國家展館。

開展首日，行政院院長陳建仁先生以及總統府秘書長林佳龍先生在內貴賓團也親臨現場參觀德國館。德經處處長林百科先生對參觀貴賓表示歡迎並向其介紹德國館今年展示重點。

「德國以製造高品質產品聞名全球，提出工業4.0概念並極度重視永續發展。」林百科表示：「德國館參展商們積極整合所有關鍵因素並致力推廣雙軸轉型概念，不僅為自動化工業建設提供傳統零組件，同時也展示數位轉型與ESG淨零碳排技術互相結合的尖端科技，為此我們感到相當自豪。」

透過雙軸轉型，企業可從提高生產效率與效能中獲益，並同時兼顧永續性。然而，許多企業仍在努力轉型甚至尚未意識到可能帶來的好處，因此，林百科先生強調「台北自動化展是了解雙軸轉型的絕佳機會，德國館參展商提供豐富多元的「德國製造」產品與服務，這兩項在雙軸轉型實施中扮演著十分重要的角色。他們非常願意並準備好與台灣企業合作，以實現更具成本效率及永續發展的生產流程。」

2023年台北自動化展中德國館展示硬體零组件、客製解决方案、產業智慧產權諮詢一系列等產品與服務。最先進组件包含高科技感測器、傳動系統、制動零件、連接器、工業皮帶和壓合系统等；也於工業通信網絡及安全監控系统領域中提供高端技術展演；此外，德國製造商們在現場展示切割、焊接、表面處理與3D印刷的頂尖雷射系统，特別於3D測量技術與3D工程中更顯出眾技術。

德國經濟辦事處說，22家德國館參展商除了在現場展示其最新產品與服務之外，其中9家德商將於8月24日和25日下午3點至4點在南港展覽館雙館分別進行產品服務分享，主題包含機器視覺、IO-Link、智能製造產業新趨勢等。

照片由德國經濟辦事處提供