日本當代藝術家矢延憲司船仔貓屏東展出　世界最快雕塑台灣亮相

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）看海美術館邀請日本當代藝術家矢延憲司Kenji Yanobe展出《船仔貓》，大型作品號稱「世界最快的雕塑『Speeder』」，海運船期先前因颱風延宕終於運抵台灣，今（23）日起與民眾見面，屏東縣政府傳播暨國際事務處預料將再掀起一波熱潮。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，之前矢延憲司來台勘察場地時，曾經擔心這裡大眾運輸不便捷，但看到民眾大排長龍入場欣賞，非常興奮也訝異。連日來，船仔貓的熱潮在網路上發酵，不少外縣市民眾專程南下參觀，日本官方船貓扭蛋以及多款台灣展專屬紀念商品，超級熱賣搶手，部分已快斷貨，尤其是船貓扭蛋，開幕三天就被扭走3000多顆，平均一天熱銷1000多顆，主辦單位趕緊向日本補貨。

傳播暨國際事務處表示，這是矢延憲司在台灣的首次個展，此次他帶來12件雕塑品、藝術家手稿及畫作35幅，作品總價值超過2億日幣，為觀眾提供一個更深入了解藝術家創作過程和思想的機會。其中，號稱世界最快的雕塑「Speeder」，是展覽另一個藝術重點，但先前因日本受颱風影響海運，延遲至8月20日才運抵台灣，22日送達車城看海美術館，今天正式和民眾見面。

「Speeder」和其他作品不同的地方在於，這是一輛能夠在公路上實際行駛的電動跑車，矢延憲司以「飛翔的地毯」為靈感，設計有著圓弧流線型的車身，車輛下部以鏡面處理，作品行駛時，鏡面會反映出周圍的風景，像魔法地毯般引領人們進入異世界。而副駕駛座位上的貓船員，代表旅行的夥伴，眼睛注視著引擎蓋上的老鼠造型標誌，相當有趣吸睛。

傳播暨國際事務處表示，矢延憲司十分重視他的作品，此次不僅特別創作三件新作品，開展前一週來台佈展，並等到「Speeder」送達，他親自檢視試乘，及確認展場位置，讓台灣民眾能看到作品最佳狀態。

看海美術館位在國境之南的車城鄉，被稱為「遠的要命的美術館」，矢延憲司《SHIPʼS CAT in Pingtung》船仔貓特展自8月19日起至11月19日止。更多展覽資訊請至周春米縣長臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或「SHIPʼS CAT in Pingtung」船仔貓屏東展官網查詢。

△船貓扭蛋。（照片來源：屏東縣政府提供）