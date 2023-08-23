台灣紀念823砲戰勝利65週年前夕　中共又宣布8/24至8/25福建舉行實彈演習

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天(23日) 在金門主持823戰役勝利65週年追思祭悼典禮時表示，如果沒有當年823的勝利，就沒有今日的台灣，65年過去了，威權主義的擴張和威脅，仍然衝擊著台海與周邊的安全穩定。但因為對民主、自由的堅持，因為不分彼此、守護共同的家園，讓現在的台灣，成為全球的關鍵字。

(圖/中國微博)

不過另一方面，共軍繼19日在台灣周邊進行演訓後，中國福州海事局昨(22日) 又發布航行警告，指砲兵分隊將於24至25日在福建省沿海興化灣海域展開實彈射擊訓練。

根據福建海事局網站與福州海事微信公眾號，從8月24日上午7時至晚間8時、25日上午7時至晚間8時，在福建興化灣海域 (如以下示意圖) 組織砲兵分隊展開實彈射擊訓練，為確保安全，無關船舶禁止駛入警戒區域。

上圖紅框處即福建興化灣位置(取自中國網路; TN後製)

中共宣布的具體警戒封鎖區域為：

A:25°16′38″N，119°28′30″E；

B:25°19′21″N，119°30′16″E；

C:25°25′29″N，119°18′10″E；

D:25°26′57″N，119°19′30″E;

四點連線範圍內(如下圖) 。 (圖/中國微博)

中央社報導，日前副總統賴清德剛結束出訪巴拉圭行程，共軍東部戰區於19日隨即宣布在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，並稱這項行動是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

蔡總統今上午主持823戰役勝利65週年追思祭悼典禮，一早至太武山公墓的忠烈殿主祭，隨後往太武山公墓向英勇殉國的將士們致意，表達追悼與緬懷忠義愛國情操。

陪祭者包括國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副祕書長張惇涵、新北市長侯友宜、金門縣長陳福海、民進黨立委洪申翰、國民黨立委陳玉珍等人。

金防部官兵緬懷八二三戰役陣亡將士。（圖/軍聞社）

823戰役勝利65週年追思祭悼典禮23日在金門太武山公墓舉行，總統蔡英文（右）親自出席主持公祭，活動結束後，向陪祭的國民黨總統參選人侯友宜（左2）點頭致意。中央社

總統中午特別與參戰官兵及遺族眷屬用餐，用餐前，總統致詞表示，今天是823戰役勝利的65週年，今天早上，她到太武山公墓主持追思祭悼典禮，代表全體國人向捨身護國的忠靈致上最深的敬意。

總統提到，65年前，在共聚一堂的金門島上，遭受了數十萬發密集的砲彈轟擊。而當年島上的官兵弟兄和居民，憑著「同島一命」的義無反顧，力退來犯的共軍，守住家園，因此，讓台灣有機會走向民主、自由的道路。如果沒有當年823的勝利，就沒有今日的台灣。她要再次向各位參戰官兵、還有遺族眷屬，致上最深的敬意。

總統表示，65年過去了，威權主義的擴張和威脅，仍然衝擊著台海與周邊的安全穩定。但因為對民主、自由的堅持，因為不分彼此、守護共同的家園，讓現在的台灣，成為全球的關鍵字，也得到國際社會更多的肯定和支持。

總統指出，就在上週，美國、日本、韓國的三方峰會，共同發表了重要的聲明。聲明中再次強調，台海的和平穩定極為重要，更是國際社會安全與繁榮，不可或缺的要素。

因此，總統強調，當今天在這裡，紀念這場勝利的同時，務必要提醒自己記得，今天的穩定、繁榮，都是來自於這些護國英雄，以及每一位為了守護家園而犧牲的英烈們。

總統表示，會記得要持續照顧當年保家衛國的戰友與遺族眷屬，除了年節慰問、急難救助，政府也會繼續整建安養機構，打造更完善的長照環境。今天現場，有一些希望政府可以幫忙的事情，她也會指示相關單位，一定要給大家更好的照顧。

總統再次強調，過去7年，致力維護台海和平穩定的立場，非常堅定。然而，要維護和平，必須要先強大自己，因此，政府落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。

蔡英文總統今（23）日上午前往金門視察「金門大橋」時表示，金門大橋歷經12年工程期，在去年10月順利完工通車，不僅是國內工程界的驕傲，也是所有金門鄉親多年來的心願。如今，大、小金門聯結成一個完整的生活圈，不僅提升金門鄉親的生活品質，也進而帶動周邊商圈的繁榮，讓觀光更熱絡，為金門帶來轉型與新生。(圖/總統府官網)