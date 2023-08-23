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疑知情瓦格納兵變「被消失」俄國空軍總司令遭免職

蘇洛維金自6月後就不曾出現在公眾視線之中。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/23 15:41
俄國空軍總司令蘇洛維金（Sergei Surovikin）遭免職，是否仍留國防部工作還等莫斯科公布。(圖／美聯社)  

俄國空軍總司令蘇洛維金（Sergei Surovikin）遭免職，是否仍留國防部工作還等莫斯科公布。(圖／美聯社)  

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）在烏克蘭「特別軍事行動」中擔任俄軍參謀總長的蘇洛維金，據傳已被解除俄國空軍總司令一職，由空天軍總參謀長阿夫扎洛夫接任。

半島電視台報導，維涅狄克托夫（Alexei Venediktov）曾於被解散的回聲電台擔任總編輯，人脈相當寬廣，他於22日在Telegram表示，蘇洛維金（Sergei Surovikin）已被免職，並援引了一項官方法令，他還指出蘇洛維金之後將繼續留在國防部工作。

儘管該項法令尚未公布，有些民族主義的俄國軍事部落格也報導了蘇洛維金被撤換的消息。

蘇洛維金在俄國軍事干預敘利亞期間贏得「末日將軍」的綽號，在2022年10月到2023年1月間，擔任俄羅斯對烏克蘭「特別軍事行動」的參謀總長，是2022年11月下令俄軍從烏克蘭南部城市赫爾松撤軍的指揮官。2023年1月，改由格拉西莫夫（Valery Gerasimov）出任參謀總長一職，蘇洛維金退居為格拉西莫夫的3名副手之一。

根據俄新社23日報導，莫斯科已經任命空天軍總參謀長阿夫扎洛夫（Viktor Afzalov）為空軍代理總司令，接替在6月瓦格納（Wagner Group）兵變後就消失在公眾視線的蘇洛維金。

《俄羅斯商業諮詢報》22日也引述消息人士指出，俄羅斯國防部已將蘇羅維金解職並轉移到其他工作崗位，蘇洛維金「目前正在休短假」。

在6月22至24日瓦格納「正義行軍」期間，蘇洛維金曾在一支影片中現身，沒有配戴徽章，看上去相當不自在，他敦促瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）下台。俄媒與外媒稱，蘇洛維金可能因參與兵變而受到調查並被軟禁，但消息未經證實。
俄國軍方
蘇洛維金
免職
瓦格納

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更新時間 : 2023-08-23 19:05 GMT+08:00

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