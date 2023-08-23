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金磚國家峰會演說 習近平突缺席 專家懷疑事情不單純

如此重大場合卻請部屬代理登台念稿子，怎麼瞧都不對勁

By 知微 , 台灣英文新聞－編輯
2023/08/23 15:14
南非總統拉瑪佛沙為習近平授勳（圖／美聯社）

南非總統拉瑪佛沙為習近平授勳（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）金磚國家（BRICS）峰會正如火如荼於南非舉行，中國領導人習近平原訂22日發表演說，卻臨時缺席，官方未提出任何說法，啟人疑竇，免不了又掀起外界一番揣測。

習近平21日抵達約翰尼斯堡，是繼3月赴莫斯科後，今年第二次出訪。他本應在工商論壇中發表談話，卻在最後一刻出現變數，並未露面，而是由商務部長王文濤代打上陣，替他「讀完」稿子。

根據衛報，習近平雖於稍後出席峰會晚宴，但中國官媒、外交部卻隻字未提，報導得彷彿習本人完成演說，一切如常。

政治觀察家嗅到了不太對勁的氣味，也有人懷疑習會否身體有恙。但就如同習近平欽點子弟兵、前外交部長秦剛神秘消失（婚外情到間諜案傳言不斷）一事，這類事件不可能獲得解釋。

中國時事通訊Sinocism作者利明璋（Bill Bishop）指出，本月以來，習近平已久未公開露面，「事有蹊蹺」。中南項目（China Global South Project）網站認為，中國領導人甚少錯過如此精心安排的活動，絕對有問題。

金磚國家現為金磚五國，分別為巴西、俄國、印度、中國與南非，頭一個英文字母湊成了BRICS，共佔全球40%人口，25% GDP。除了俄國總統普丁因面臨國際刑事法院的戰爭罪名逮捕令而未出席，其他三國元首全到場。

BRICS似有意「拉幫結派」擴大組織，對抗西方G7、G20等論壇，因此數十國代表本次也與會，商談加入的可能性。然而，根據經濟學人，光是這五國，從經濟狀況到政治政體都有分歧，想要改變世界經濟秩序沒那麼容易。在反制西方這點上，也非鐵板一塊，畢竟各有各的利益考量，印度與中國之間亦敵亦友的關係就是一例。若讓更多國家加入（經濟學人分析18國疑似有此算盤），除了「團名」勢必得絞盡腦汁，就算成團，恐怕也只會淪為一鍋大雜燴。

金磚國家峰會演說 習近平突缺席 專家懷疑事情不單純
中國商務部長王文濤代理習近平上台讀稿（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-08-23 19:05 GMT+08:00

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