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調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/23 14:22
調查局23日推出線上遊戲《零時任務》宣導國家安全。（圖／調查局提供）

調查局23日推出線上遊戲《零時任務》宣導國家安全。（圖／調查局提供）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）宣導國家安全法務部調查局再出新招！透過Line加入推理遊戲《零時任務》就能擔任調查官，執行司法調查、推理破案，揭穿敵人陰謀，最後還有78名幸運玩家能獲得GOGORO機車、 iPad Pro、Switch等豐厚獎項！

調查局今（23）日表示，只要透過通訊軟體「LINE」加入指定遊戲帳號「＠282mjiby」為好友，就 可以在炎炎夏日裡，一次享受辦案、推理、燒腦的感覺！

在這次的推理遊戲《零 時任務》劇情中，結合了外資介入選舉、機密外洩、旅遊統戰、特務滲透、中 共代理人及在地協力者等多元國安威脅議題，而玩家將扮演新進調查官—小調 查官查查，與 KOL 所飾演的前輩調查官—蠢羊，一同努力蒐集證據後，藉由詢 問過程中提示各種有力證據，一步一步揭開敵人的陰謀。

調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
《零時任務》內容緊湊有趣，透過漫畫帶起節奏，引人入勝。（圖／翻攝自《零時任務》遊戲頁面）

法務部調查局還祭出豐厚禮物鼓勵民眾參與，今年揉合線上推理遊戲與有獎徵答活動，凡是參與《零時任務》推理遊戲的玩家，無論最後是否能夠順利偵破案件，都有資格填寫抽獎問卷，遊戲9月底結束後，將會在律師見證下抽出78名幸運兒， 最大獎是GOGORO機車1台，其餘還有iPad Pro、Switch、超商禮券及調查局吉祥物—超萌又可愛的黃喉貂查查周邊商品等，有玩又有拿。

調查局局長王俊力在試玩《零時任務》時，也因為錯過幾次關鍵證物而沒有順利破關，他也笑說「這個推理遊戲來真的欸，沒在開玩笑的，和我們的工作一樣，真的很有挑戰性！」

調查局表示，玩家們在遊戲當中可以 體會到擔任調查官時，執行搜索扣押、詢問、提示證物等各種司法調查行為， 試著以鐵一般的證物打造真相、偵辦不法。想要體會偵辦國家安全案件的感覺 嗎？加入《零時任務》，一起享受辦案推理的過程吧！
調查局
零時任務

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