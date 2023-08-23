《臺灣米其林指南 2023》共139 店家入選必比登推介　台南10家最多、首次2家西式甜點店入選

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）米其林今(23)日表示，有26個店家新入選必比登推介(Bib Gourmand Selection)，台北3家、台中4家、台南10家、高雄9家，《臺灣米其林指南 2023》中首次有兩家西式甜點店入選，很開心能在今天先公布由匿名而獨立的米其林評審員評選為必 比登推介的店家。

米其林表示，在《臺灣米其林指南 2023》囊括的四個城市——台北、台中、台南以及高雄， 提供「物有所值」美食的餐廳及街頭小吃店家總數來到139家，包括台北45 家、台中31家、台南36家，以及高雄27家。在這些店家之中，共有 26 家是在今年新獲得必比登推介肯定， 其中許多提供的是台灣料理及在地小吃。

這次名單也是首次有西式的甜點店家入選《臺灣米其林指南》 必比登推介，一家在台北，一家在台中。台北新入選的必比登推介店家中，一家提供的是素食料理，這也讓《 臺灣米其林指南》必比登推介名單中提供素食料理的店家總數來到了4家。

在台北，有3個店家新獲得必比登推介的肯定，包括素食餐廳「季風」， 主廚以家鄉食材製作純素料理，重新闡述客家飲食文化； 另外還有首間西式甜點餐廳新入選——「HUGH dessert dining」提供設六至七道甜點的套餐，食材依四季變更， 各道甜品皆精美如藝術品。另一間是「小酌之家」， 選用新鮮海釣的漁獲，台式佳餚滋味出色。

米其林說，在 4 間新入選臺中必比登推介的店家中，「 沙卡」是一間屹立四十餘年的台灣菜餐廳、「MINIMAL」 是另一家以西式甜點新入選今年必比登推介名單的店家。「老士官擀麵」老闆父親曾擔任士官長，並於眷村習得擀麵手藝，其麵條帶嚼勁， 搭配秘製麻醬與肉燥，滋味鹹香。「夜間部爌肉飯」的爌肉飯為店內招牌，彈嫩的五花肉呈現誘人琥珀色， 搭配酸菜或辣菜脯，入口肥而不膩。

台南共有 36 個店家入選必比登推介名單，其中 10 家是新入選， 也讓台南成為四座指南評選城市中擁有最多新入選必比登推介的地方 。在這 10 個新入選的必比登推介店家中，7 家以小吃入選分別是，「阿文米粿」、「七股養蚵園家」、「好農家米糕」、「西羅殿牛肉湯」、「黃家蝦捲」創立超過一甲子，提供的是傳統台灣小吃——蝦捲。

「三好一公道當歸鴨」、「謝掌櫃」以現點現做的新鮮海鮮知名。另一家以海鮮為特色新入選台南必比登推介的是「黑琵食堂」。 餐廳以此命名，因其擁有絕佳的觀鳥位置， 能在每年九月到五月看到瀕危的黑面琵鷺。提供海鮮經典菜色， 包括使用如永續養殖的虱目魚及自家魚塭的文蛤等。

台南另外兩家獲得必比登推介的店家都以麵食入選，「 誠實鍋燒意麵」以昆布熬煮湯底，顏色清澈，口味清爽。 蛤蠣鍋燒用料十足；「吃麵吧」以臺式麵攤概念，融合歐陸料理技法， 提供如炙燒牛舌松露醬拌麵等美味。

米其林表示，今年，高雄共有 9 家新入選的必比登推介，讓總體高雄必比登推介的店家數量來到 27 間。其中 3 家是新入選的台灣菜店家分別有「昭明海產家庭料理」以道地家常菜知名；「 貳哥食堂」提供口味健康的台式家常菜；「阿香的廚房」提供原住民美食，布農族主廚並選用家鄉藤枝山的食材入菜。 阿香的廚房也是《臺灣米其林指南》 中第二家提供原住民料理的餐廳， 另一家是台中必比登推介料理餐廳咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳。5 家高雄店家則以其知名的小吃入選，包括「前金肉燥飯」、「 侯記鴨肉飯」、「老爺美食館（ 鳳山）」、「米院子油飯」以及「Apis Grill」。

《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示，第六版的《臺灣米其林指南》必比登推介名單共有 139 個店家入選，涵蓋超過20種料理種類，這清楚地呈現了這個地方的多元與成熟， 以及能同時擁抱創新與傳統的能力。他還說，評審員對台灣小吃以及傳統菜色的多元印象深刻，特別在2022年首次納入評選的台南及高雄這兩座城市。造訪台灣， 以及鼓勵本地及國際的美食愛好者來發現或重新挖掘這個地方的美食 驚喜，絕對是很令人興奮的時刻。