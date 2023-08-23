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低碳電力需求上升！法國服役40年崔卡斯坦核電廠符合新安全標準　獲延役運轉10年

2021年2月，ASN擬定了900百萬瓦、運轉逾40年以上的反應爐的新安全標準條件，目的是為了確保32座資深反應爐在符合安全標準下，得以延役。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/23 14:00
崔卡斯坦核電廠。(CC BY-SA 4.0 / Wikipedia)

崔卡斯坦核電廠。(CC BY-SA 4.0 / Wikipedia)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合外媒報導）為滿足日益增長的低碳電力需求，法國原子能安全委員會(Autorité de sûreté nucléaire，ASN)近日宣布，服務40年，崔卡斯坦核電廠(Tricastin NPP) 1號機得以延役10年，這項決定源自第四次安全審查的結果。

綜合世界郵報(Le Monde)、法國新聞廣播電台(Franceinfo)的報導，位於法國南部崔卡斯坦(Tricastin) 1號機於1980年開始服役，法國原子能安全委員會表示，崔卡斯坦核電廠1號機通過了「危險級別地震應變」與「熱浪海水高溫」，二項特殊情況的審查項目。「危險級別地震應變」被向下修正，「熱浪海水高溫」的部分有抵抗長達12小時攝氏45.7度的高溫，以及抵抗長達14天攝氏28.1度至45.7度的溫度變化；崔卡斯坦核電廠1號機可持續運作到下一個安檢審查。

2021年2月，ASN擬定了900百萬瓦、運轉逾40年以上的反應爐的新安全標準條件，目的是為了確保32座資深反應爐在符合安全標準下，得以延役。法國國營電力公司(EDF Energy )在技術規則完成之後，展開檢視各地的核反應爐，而崔卡斯坦核電廠是第一個通過符合新安全標準。目前有11座完成了第四次安全審查，還有4座還在進行，這次審查計劃將持續到2031年。
法國
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