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〈時評〉總統選票怎麼投？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2023/08/23 14:46
右上起順時針方向, 依序為賴清德, 柯文哲,  郭台銘, 侯友宜 (原圖: 中央社/官方臉書; TN後製合成) &nb...

右上起順時針方向, 依序為賴清德, 柯文哲,  郭台銘, 侯友宜 (原圖: 中央社/官方臉書; TN後製合成) &nb...

總統主掌國防與外交。簡而言之，對內統帥三軍，捍衛國家主權；對外代表國家，是主權的象徵！

人口幾萬、領土丁點大的太平洋島國，跟十幾億人、領土遼闊的中國、印度，在聯合國投票時同樣算一票。可見，主權分的不是大小，而是：面臨外部覬覦時，是會奮勇捍衛？還是會輕易放棄，成為被架空、宰制的傀儡？還是會仰人鼻息到不敢挺直腰桿、自我矮化到對外只敢自稱先生而不敢提頭銜？

舉一個現實的例子看：當俄羅斯普丁去年二月廿四日揮軍入侵領土超過六十萬平方公里、人口四千三百多萬的烏克蘭時，如果在烏克蘭當家作主的不是澤倫斯基，而是維克托·亞努科維奇（曾兩度出任烏克蘭總理，烏克蘭總統任內，在俄國壓力下，因親俄遠歐盟，引發大規模的政治危機，最終選擇由基輔叛逃至莫斯科），那麼，今天的烏克蘭小則割城讓地，大則被俄羅斯「統一」矣！總統是如何看待（也由而決定會捍衛還是會拋棄）國家主權的，何其重要！？

在民主自由與共產專制壁壘分明，模糊空間愈來愈小、左右逢源愈來愈難的今天，且看幾位準總統候選人如何選邊站？

柯文哲主張要「兩岸一家親」：問題是，民主與共產是截然不同的政治體制、自由與專制產生相互排斥的生活方式！一如水跟油之無法親密融合，民主自由的台灣與共產專制的中國，如何「一家親」？

郭台銘的國防主張是「手上沒刀、沒槍，人家就不會專門打你」：看看中國共產黨把數以百萬計手無寸鐵的新疆維吾爾族「同胞」送進集中營、把諾貝爾和平獎得主劉曉波關押黑牢到死亡前夕，面對共產中國時，放棄自我防衛，是和平的保障，還是會成為任人宰割的羔羊，還用說嗎？

侯友宜主張「九二共識」外加「反對台獨」、「反對一國兩制」：在「一中」是中華人民共和國而非中華民國的國際共識下，接受「九二共識」、反對台獨，則台灣鎖進中華民國，中華民國又鎖進中國矣！如此一來，甭說侯友宜反對一國兩制，把香港由一國兩制變一國一制的習近平也反對！

賴清德主張的中華民國台灣：雖然有中華民國尾大不掉的殘存，卻是最有跟中國「保持距離／以策安全」的台灣主體意識，是拒絕當中國人的台灣人投總統票之唯一選擇了！

作者為新竹教育大學退休副教授）
郭台銘
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更新時間 : 2023-08-23 19:04 GMT+08:00

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