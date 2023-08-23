〈時評〉總統選票怎麼投？

總統主掌國防與外交。簡而言之，對內統帥三軍，捍衛國家主權； 對外代表國家，是主權的象徵！

人口幾萬、領土丁點大的太平洋島國，跟十幾億人、 領土遼闊的中國、印度，在聯合國投票時同樣算一票。可見， 主權分的不是大小，而是：面臨外部覬覦時，是會奮勇捍衛？ 還是會輕易放棄，成為被架空、宰制的傀儡？ 還是會仰人鼻息到不敢挺直腰桿、 自我矮化到對外只敢自稱先生而不敢提頭銜？

舉一個現實的例子看： 當俄羅斯普丁去年二月廿四日揮軍入侵領土超過六十萬平方公里、 人口四千三百多萬的烏克蘭時， 如果在烏克蘭當家作主的不是澤倫斯基，而是維克托·亞努科維奇（ 曾兩度出任烏克蘭總理，烏克蘭總統任內，在俄國壓力下， 因親俄遠歐盟，引發大規模的政治危機， 最終選擇由基輔叛逃至莫斯科），那麼， 今天的烏克蘭小則割城讓地，大則被俄羅斯「統一」矣！ 總統是如何看待（也由而決定會捍衛還是會拋棄）國家主權的， 何其重要！？

在民主自由與共產專制壁壘分明，模糊空間愈來愈小、 左右逢源愈來愈難的今天，且看幾位準總統候選人如何選邊站？

柯文哲主張要「兩岸一家親」：問題是， 民主與共產是截然不同的政治體制、 自由與專制產生相互排斥的生活方式！一如水跟油之無法親密融合， 民主自由的台灣與共產專制的中國，如何「一家親」？

郭台銘的國防主張是「手上沒刀、沒槍，人家就不會專門打你」： 看看中國共產黨把數以百萬計手無寸鐵的新疆維吾爾族「同胞」 送進集中營、把諾貝爾和平獎得主劉曉波關押黑牢到死亡前夕， 面對共產中國時，放棄自我防衛，是和平的保障， 還是會成為任人宰割的羔羊，還用說嗎？

侯友宜主張「九二共識」外加「反對台獨」、「反對一國兩制」： 在「一中」是中華人民共和國而非中華民國的國際共識下，接受「 九二共識」、反對台獨，則台灣鎖進中華民國， 中華民國又鎖進中國矣！如此一來，甭說侯友宜反對一國兩制， 把香港由一國兩制變一國一制的習近平也反對！

賴清德主張的中華民國台灣：雖然有中華民國尾大不掉的殘存， 卻是最有跟中國「保持距離／以策安全」的台灣主體意識， 是拒絕當中國人的台灣人投總統票之唯一選擇了！

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）