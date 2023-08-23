推翻喬州總統選舉結果案 川普背13罪名繳保證金、24日自首

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）前美國總統川普4度遭刑事起訴，於意圖推翻喬治亞州2020年選舉結果一案，川普同意繳納20萬美元保釋金並計畫於24日自首，然而他仍高呼被政治迫害。

77歲的川普（Donald Trump）高舉2024大選重返白宮的旗幟，然而卸任後數案纏身，4度遭刑事起訴，包括涉嫌不當處理機密文件、掩蓋選前向成人片影星支付封口費而偽造商業記錄、意圖推翻2020年總統大選結果以及涉嫌逆轉2020年選舉喬治亞州敗選結果。

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）檢察官威里斯（Fani Willis）14日發布的起訴書中，針對意圖推翻該州2020年總統選舉敗選結果一案，向川普及其18名同夥提出高達41項刑事罪名，川普本人涉及13項罪名。

CNN報導，威里斯已向19名被告發出逮捕令，被告最遲在當地時間25日中午前投案自首，不然將被逮捕。川普21日已同意繳納20萬美元（台幣約639萬）保釋金並計畫於24日前往自首，該自首日期是川普的律師與檢方在21日談判其保釋金金額及釋放條件時確立的。儘管如此川普仍堅稱，這些指控都是出於政治動機。

有兩名同案被告已於22日在富爾頓郡監獄投案自首，而被告之一的前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及前紐約市市長魯迪‧朱利安尼（Rudy Giuliani），要求將自身案件移至聯邦法院審理，避免在喬治亞州被逮捕，這些跡象都表明，這樁龐大的案件將朝著多個方向發展。

被告前喬治亞州共和黨主席夏佛（David Shafer）主導該州的假選舉人團，他在一份法庭文件中表示，他與其他假選舉人「在現任總統及其他聯邦官員的指示下行事。」

夏佛深耕喬治亞議會，在協助川普團隊組織假選舉人名單上發揮關鍵作用，2020年12月，他在喬州首府召集了16名假選舉人，在一份宣稱川普贏得該州選舉的假證書上署名。

報導也指出，夏佛與川普或其他被告不同的是，夏佛不屬於聯邦政府，其辯護律師指出，夏佛所為是因得到高層的命令。「總統及夏佛的律師們以口頭及書面形式明確指示夏佛，共和黨選舉人在2020年12月14日舉行會議並投票符合律師的建議，是維護總統選舉競爭所必需的。」

根據夏佛公開的秘密閉門會議記錄，他在2020年12月14日作為假選舉人投票時，謊稱「數千人」在該州非法投票。

紀錄指出，當時房間內至少有兩名川普政府的官員，一為川普競選律師史密斯（Ray Smith），在喬州起訴書中與川普及謝佛同被指控；二為未被起訴的同謀辛納（Robert Sinners），是川普在該州選舉日的行動負責人。