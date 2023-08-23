日本拍板定案於8月24日開始排放核廢水　漁業人士仍堅決反對

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）日本政府22日拍板定案，最早於24日開始排放福島第一核電廠核廢水。

岸田文雄於22日上午，與相關官員召開內閣會議，在會議後，岸田文雄就排放時間表示，他認為，以國際原子能總署（IAEA）的科學根據為基礎，已獲得了多數國家及地區的理解與支持，若天氣狀況允許，預計將在24日排放。

而關於漁業人士所擔心的風評被害（意旨產生些沒有根據的謠言，讓特定的人物或團體受到損失），岸田文雄說道，政府將推進擴大水產品國內消費和開拓出口處等種振興漁業政策，繼續與漁民溝通。

報導指出，日本政府已準備了300億日圓（約台幣$65.7億），用於支援風評被害對策，500億日圓（約台幣$109.6億）用於支援漁業。

對於政府的決定，日本漁業人士再次表明了反對排放的意向，福島縣漁業協會會長表示，漁民們將持續反對排放。

共同社報導，東京電力在相關內閣會議結束後，開始了排放入海的準備工作。

東京電力在昨日召開記者會表示，預計到明年3月為止，將排放3萬1200噸核廢水。根據推測，這僅是共約134萬噸核廢水的2.3%。

國際原子能總署曾表示，他們在排放開始後，將駐點在福島，以便持續監視排放情況，也將會提供即時監測資料等。