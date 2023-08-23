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Threads開高走低 祖克柏推網頁版力挽用戶

Threads號稱Twitter殺手，不料推出三週日活耀用戶數大幅下降。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/23 10:18
Meta旗下短文社群媒體平台Threads將推出網頁版（圖／美聯社）

Meta旗下短文社群媒體平台Threads將推出網頁版（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）臉書母公司Meta為挽救新推出的短文社群媒體平台Threads熱度，宣布推出網頁版，欲重振旗鼓再與Twitter一較高下。

Twitter（現更名為Ｘ）先前大幅裁員，又對內容審核及功能進行修改，引發用戶、廣告商反彈，Meta瞄準時機，旗下Instagram於7月６日推出Threads。該平台主打短，即文章最多500字，影音內容上限5分鐘，Instagram用戶可以原有帳號登入使用。

Threads推出首週註冊的新用戶高達1億。然而據分析公司Similarweb數據指出，Threads推出後日活躍用戶曾達到4900萬的好光景，到了7月22日已下滑到1200萬。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）遂於22日宣布推出網頁版，並於Threads發布一張自己年輕時在宿舍用電腦的照片，寫道：「我創建Threads網頁版的真實畫面，未來幾天內將推出。」網頁版的功能將使Threads更接近Ｘ所提供的服務。

先前X平台所有者馬斯克（Elon Musk）隔空「約架」祖克柏，但事後總總推諉行徑也讓重視格鬥運動的祖克柏相當不滿，並指責對方不認真看待，如今兩人的約戰已成為口水戰，而兩人旗下的Meta與X依舊互不相讓。
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更新時間 : 2023-08-23 12:09 GMT+08:00

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