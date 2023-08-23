備受矚目！世界圖書館與資訊會議在荷蘭舉行　國圖以台灣之名參加

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全球圖書館界年度盛事，「世界圖書館與資訊會議」(World Library and Information Congress, WLIC)，第88屆會議主題為「Let's work together, let's library」21日起在歐洲舉行，國際圖書館協會聯盟(IFLA)台灣代表團一行共18人遠赴荷蘭參與盛會，在國家圖書館事先爭取與申明下，這次得以Taiwan（R.O.C.）的名稱於海報展網頁上呈現台灣圖書館界的成果。

國家圖書館22日透過新聞稿表示，國際圖書館協會聯盟(IFLA)臺灣代表團一行共18人，日前由臺灣出發遠赴荷蘭鹿特丹參加國際圖書館協會聯盟(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)所舉辦的年會與「世界圖書館與資訊會議」(World Library and Information Congress, WLIC)，國內共有9篇海報與2篇論文於大會上發表，表現亮眼。

國家圖書館事先的爭取、申明，讓IFLA海報官網將與會名單中我國參加者國別名稱由Taiwan（Province of China）更改為Taiwan（R.O.C.），可見歐盟不管是在外交圈或學術圈，已開始正視我中華民國臺灣是民主政治實體存在的事實。此次國內得以Taiwan（R.O.C.）的名稱於海報展網頁上呈現臺灣圖書館界的成果，國家圖書館曾淑賢館長表示，「臺灣圖書館界的發展成績世界矚目，今年4月20日國圖90周年館慶期間邀得大英圖書館、德國等共7國國家圖書館館長成員來訪，無不對國家圖書館的成果與服務表現表示稱讚與感謝，本次參與盛會，將讓世界各國的圖書館同道更能加深臺灣努力的印象」。

國家圖書館此次共有2份海報獲選及1篇主題報告分享，在各國競爭中脫穎而出，獲選的海報共有2份，分別由曾淑賢館長、漢學研究中心魏令芳組長、知識服務組侯曉玲主任及陳亭妤組員以「Open Lab - Space-as-a-Service in Multimedia Center of National Central Library in Taiwan」，以及曾淑賢館長、圖書館事業發展組呂寶桂主任及洪偉翔助理編輯以「Big Data in Support of Sustainable Development of Public Libraries in Taiwan」和「Big Data and Data Mining for Analyzing Library Readers' Reading Interest in Taiwan」為題的海報及發表；IFLA海報展期間為8月25至26日。

此外，國圖更積極於今年投稿至會議國家圖書館專場(National Library Section)，於此分享會中分享圖書館大數據平臺建置經驗與正在進行的資料探勘應用，透過自然語言處理、LDA分群與深度學習等技術，以書籍本身資訊為主軸，打破圖書分類框架，深入探索讀者喜愛的閱讀媒材與主題，進而以資料探勘的結果作為依據，推薦民眾感興趣的閱讀資源。

最後，國圖表示，這次由漢學中心學術交流組魏令芳組長與圖書館事業發展組洪偉翔助理編輯代表參加大會，參與各項議程、張貼獲選海報並於現場介紹解說，參觀者對本館積極推展圖書館服務與資源均留下深刻的印象；藉著海報內容與主題會議的參與分享，與國際圖書館界同道交流，激發更多的創意與發想，充分達到國際行銷之效果，由鹿特丹國際圖書館協會聯盟再次為臺灣更多圖書館成果發聲。