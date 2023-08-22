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新加坡總統大選9/1登場 三位候選人一較高下

參選人之一的尚達曼儘管依憲法退出執政黨成功參選，但黨內的醜聞陰影將考驗其應變處理能力。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/08/22 17:59
新加坡總統大選將於9/1日登場 (圖/翻攝自德國之聲)  

新加坡總統大選將於9/1日登場 (圖/翻攝自德國之聲)  

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）新加坡總統選舉9月1日登場，前國務資政尚達曼、新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮三位候選人今（22）日完成提名程序，星國上次出現民選總統已是2011年，因而此次選戰備受矚目。

新加坡為內閣制國家，由國會多數黨領袖擔任總理，掌握實權。總統則由民選產生，任期6年，負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）為該國史上首位女總統，她於今年5月表態不尋求連任，將於今年9月13日卸任。

星媒報導，該國推行總統民選制度至今，只有2次透過投票選出總統，其他3屆都由唯一一位合格候選人直接當選，上次投票產生總統已是2011年。日經亞洲指出，該國總統參選條件嚴格，包括須滿45歲或以上，公部門候選人須有三年部長、議長或其他高級職務的經歷，私部門候選人則需有擔任大型公司執行長等職務至少三年的經驗等。

本次選舉，尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）、陳欽亮與黃國松經總統選舉委員會評估，都接獲候選人合格證書，今天分別前往設於人民協會總部的提名中心繳交相關資料，完成提名程序，並公布各自的競選標誌，準備在9月1日一決高下。

尚達曼為新加坡政壇老將，曾連續5屆當選國會議員，且有2次得票率接近8成。他從政前的公務員生涯幾乎都在金融管理局服務；作為金融專家，他曾受邀參與金融財政相關的國際組織。星國憲法規定，總統候選人在提名日當天不得為任何政黨成員。尚達曼此前已退出人民行動黨、辭去國會議員，並卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務。

然而報導指出，今年7月，尚達曼的前內閣同事、交通部長易華仁（S. Iswaran）罕見因腐敗調查被捕；同月，新加坡國會議長陳川仁（Tan Chuan-Jin）和淡濱尼集選區議員鍾麗慧（Cheng Li Hui）因發生婚外情，宣布辭職並退出人民行動黨。本次總統大選考驗尚達曼與這些陰影保持距離的能力。

中央社報導，今日尚達曼受訪表示，新加坡正邁入一個新時代，更具挑戰性也更加複雜；若有幸當選總統，將利用自己在國內、國際上的經驗及多年來與人民接觸的經驗，為國家服務。至以鳳梨作為競選標誌是因為鳳梨對當地社群有很多意義，不僅象徵繁榮，也代表好運，「這就是我們的未來」。

黃國松受訪指出，自己過去曾在公部門服務，競選是為了保護新加坡的3項國寶：財政儲備金、良好的公共管理及社會穩定。談及自己的競選標誌，他解釋，5根手指象徵新加坡多元種族，其中的手掌意味「雖然來自不同種族、宗教，我們同是一個手掌、同屬一個國家」。若當選總統，希望能團結所有新加坡人，不分種族、宗教及政黨立場。

曾於2011年總統大選角逐失利的陳欽亮向媒體說明，未來幾天會盡全力爭取更多選票支持，自己參選的目標包括降低民眾生活花費、確保住宅是可負擔的。他的競選標誌主題為「和諧相處」，圖像裡有4個人代表新加坡的主要種族，一同高舉更好未來的希望。

陳欽亮先前在社群媒體上有關「美女」的照片與貼文近日引起熱議，招致物化女性的批評。他質疑有人刻意抹黑，但也說，若有些女性因此感到不舒服，他為此道歉，但強調自己無意冒犯。
新加坡大選
尚達曼
黃國松
陳欽亮

更新時間 : 2023-08-22 22:21 GMT+08:00

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