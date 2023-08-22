新北發表全國首創「新進教師攻略」助800位國小新進教師開學即上手

新北市國小新進教師職前講習第三梯次於今(22) 日於碧華國小登場，今(2023)年教育局特別編輯並發表「 新北市國小新進教師攻略手冊」，讓新手教師順利迎接開學的挑戰， 這次研習也規劃了各類增能課程及即用式的實作課程， 課程內容豐富且紮實，期待超過800位新血教師們開學前能順利銜 接新北市教育環境，齊心為新北教育打拼努力。

教育局表示，新北市今年首創「新進教師攻略手冊」， 特別感謝頂溪國小柯志賢校長、明志國小劉道德校長、 民義國小徐福海校長及鄧公國小顏顯權校長帶領優秀主任、 教師團隊， 以工作坊形式編纂出全國第一本最務實可用的國小新進教師攻略， 期望在新進教師遇到教學實務困難時，能有正確的指引方向， 並能順利渡過初任教職的調適期。

此外，新北市非常重視新進教師的必備能力與需求， 規劃班級經營課程、學習共同體實踐、 混齡教學設計實作等主題的實作工作坊，力求即用式的課程設計， 讓新進教師從實戰授課上增能。

頂溪國小校長柯志賢表示，新進教師攻略內容包含「班級經營」、 「課程教學」、「輔導特教」三大教師專業能力面向。 在班級經營部分，提供營造正向班級氣氛與親師合作策略，如： 建立有效班級常規、處理學生問題行為、如何寫給家長的一封信等。 在課程教學部分，規劃課程教學要正常、安排作業要適性、 評量方法要多元等主題內容， 提醒新進教師在教學現場的每項重要環節。在輔導特教部分， 納入新進教師輔導資料撰寫注意事項及學生問題行為轉介等內容， 增進新進教師輔導學生相關知能。 希望手冊能陪伴新進教師共學精進，成為銜接職場的武功祕笈。

此外，也邀請課程專家教授素養導向課程設計及數位教學工具應用、 法律專家講授教師權益義務及校園實務案例，並安排學習共同體、 混齡教學的實務操作及實作分享等， 透過客製化教導及模擬演練的方式營造臨場感， 提升新進教師的實作力、應變力及專業力， 順利面對將來的種種挑戰。

教育局補充，非常歡迎新進教師們進入新北教育的大家庭， 新進教師攻略將以電子檔形式發給所有的新進教師， 期待所有的教師都能善用，若有任何課程教學、班級經營、 行政業務的疑難雜症，都可以找到分組講師或同儕協助， 期許未來新進教師們都能在教育志業上實現自我目標。

學員進行學習共同體課例探究團體分組分享。(照片來源：新北市教育局提供)

教育局長頒發感謝狀予新北市國民小學新進教師攻略執行編輯委員並合影，頂溪國小柯志賢校長(由左至右) 、張明文局長、明志國小劉道德校長、民義國小徐福海校長。(照片來源：新北市教育局提供)

張明文局長(左)致贈新北市國民小學新進教師攻略予新進教師代表莒光國小李怡靜教師（右）。(照片來源：新北市教育局提供)