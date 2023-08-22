新北推「幼兒教育國際交流」 邀日本早稻田前橋明教授授課

為提升教保服務人員運動遊戲與身體動作的課程知能， 新北市教育局今(22)日於江翠國小辦理幼兒身體動作研習活動， 並邀請早稻田大學人類科學研究所前橋明教授， 以幼兒各階段體能發展進程為基礎， 示範多種親子互動體能遊戲的課程內容， 不僅具體實踐幼兒園大肌肉活動課程， 更增進新北市教保服務人員統整課程設計的思維能力。

教育局表示，為提升幼兒體能，2017年經日本早稻田大學前橋明教 授授權同意翻譯其《0-5歲幼兒運動遊戲百科》著作， 提供教保人員具體運用至幼兒園活動課程的遊戲方式；2018年起陸 續推出《創藝肢體動一動》、「新北健康Follow Me」幼兒健康操光碟及《幼兒身體動作課程資源手冊》專書；2023年發布3-5歲均適合唱跳的「動動健康操MV」， 以融入閩南語、客語、原住民族語等多種語言， 提供幼兒在唱跳中能感受不同族群多元共融的文化特色，本首MV教 學示範影片同時獲得各界極大迴響，短短半年間已累積13萬人次點 閱，展現新北市長期推動課程教學及親子運動卓越成效。

另外， 也邀請國立臺北教育大學幼盧明教授及馬偕醫護管理專科學校李昭明 講師指導，並由現職教師以設計課程教案的方式，編撰《 幼兒園大肌肉活動課程調整資源手冊》，為目前幼教現場常見特殊需 求的幼童提供多種調整課程之教案與方法， 在反覆實作與分組討論中， 逐步提升教保人員課程設計系統性思維的統整能力。

江翠國小附設幼兒園主任陳亞昕說， 疫情過後孩子們的體力和動作協調能力明顯降低， 這些幼教專書提供多元有趣的身體動作遊戲， 幫助現場教師將其融入至出汗性大肌肉活動中，讓孩子更喜歡運動了 ；瑞平國小附設幼兒園主任郭珮蓉也說， 這些大肌肉活動課程讓孩子情緒更穩定學習更專注， 不僅孩子體力提升，食慾也變好，除此之外， 家長也表示孩子平衡感明顯進步，不僅較少跌倒， 身體也長出小肌肉了。

教育局表示，好的課程方案就像有趣的主題樂園， 讓孩子不管怎麼玩都能學到很多， 而教師是建構一個讓孩子主動自主探索，從學會「學習」 中享受學習的重要推手，也是最重要的教育資源。 新北市將持續打造優質幼教學習環境，時時為教師專業發展續航， 以堅守精進優質教育的承諾，培養具適應力與競爭力的未來人才， 達成「以學生為中心，為幸福而教」的教育願景。