彭女士三捐新北市復康巴士　捐車足跡遍及新竹、高雄和雲林

板橋市民彭女士22日捐贈第3輛復康巴士給新北市政府， 由副市長劉和然代表侯友宜市長受贈並回贈感謝牌。 彭女士不僅捐贈新北市， 還捐贈過新竹縣政府和高雄私立樂仁啟智中心各一輛， 最近還將南下雲林縣捐贈給縣府，以造福身障人士。

彭女士小時家窮，曾被送給新竹一位老師撫養， 為感恩關西家鄉哺育之恩，2013年曾以養母名義捐贈給新竹縣政府一輛復康巴士。 2014年及2019年各以自己和兒子名義捐給新北市政府一輛復康巴 士，由時任副市長及市長侯友宜代表受贈。 彭女士表示，她平時有在資助一些孤兒院， 有一次看到高雄私立樂仁啟智中心寄來的季刊， 發現該中心的復康巴士已經相當老舊，因此趕緊聯絡車商， 購買一輛嶄新復康捐給該中心。

劉和然表示，彭女士本身相當低調節儉，因有一段深刻的生命故事， 因此讓她積極投入社會服務與公益活動。原本侯市長要親自受贈， 因到金門參加活動，臨行交代他代表受贈，並表示深切感恩。

陪同捐贈的前板橋戶政事務所主任陳世銘表示， 彭女士從1998年起便在板橋戶政事務所擔任志工， 尤其刻意選在每周一最忙碌時值班，她說這樣可以服務更多民眾。

社會局長李美珍表示，彭女士是一位非常慈祥有愛心的志工， 不僅在板橋戶政所擔任志工，也曾在板橋車站等地方擔任志工， 獻身服務社會。