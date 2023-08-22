第9屆「期貨鑽石獎」得獎名單出爐　臺灣期交所9月27日將舉辦頒獎典禮

為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益， 提升法人機構參與比重，並健全期貨市場永續發展， 同時配合店頭衍生性商品集中結算業務開辦，期交所於2023年賡續辦理「第9屆期貨鑽石獎」，得獎名單於今日出爐，共33家 期貨相關機構及法人機構獲獎， 其中包含對推廣期貨教育卓有貢獻之大專院校，總計將頒發43個獎 座。

「第9屆期貨鑽石獎」就積極參與期貨市場各業別如期貨經紀商、 期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資信託事業、銀行業、 保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎； 並就提供市場流動性之造市者設置造市績效鑽石獎；此外， 配合店頭衍生性商品集中結算業務於2022年7月25日開業， 就積極參與之店頭結算會員設置店頭集中結算量鑽石獎、 店頭集中結算創建貢獻鑽石獎； 另就其他法人機構設置期貨市場貢獻鑽石獎、 店頭集中結算貢獻鑽石獎。

期貨鑽石獎評審委員由銀行、壽險、產險、票券、投信投顧、證券、 期貨等七大金融產業公會理事長及具專業經驗之專家學者擔任， 期間召開兩次評審委員會議討論，並依評選標準評審， 於今日公布得獎名單。

「第9屆期貨鑽石獎」得獎名單公告於期交所網站， 為恭喜所有得獎業者並感謝其對國內期貨市場之貢獻，期交所訂於9 月27日舉辦「第9屆期貨鑽石獎」頒獎典禮， 邀請主管機關及得獎機構之負責人共享榮耀。