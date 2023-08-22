台南大員皇冠假日酒店 元素餐廳菜色升級搶客

迎合現代人犒賞自己的方式就是享受一頓豐盛的吃到飽，所以對自助餐的菜色要求自然是越來越高，不僅菜色要多元，滿足口腹之慾，更要大飽眼福，新奇又吸睛。台南大員皇冠假日酒店元素餐廳自2023年8月18日起將調整假日時段的成人餐價，自助餐菜色全面升級主打「龍蝦、鮑魚、干貝」無限點用，希望搶攻自助餐饕客的青睞。元素餐廳「海鮮三寶」重返回歸僅於吃到飽假日時段供應，讓喜愛吃海鮮的您不容錯過。九月歡慶酒店六周年慶推出【大員感蟹您】主題料理，以及紅包抽抽樂，全桌最高享6折起。

樣式豐富、無限供應的吃到飽一直深受台灣人喜愛，台南大員皇冠假日酒店自開幕以來都是吃到飽控喜愛的口袋名單之一，在競爭激烈的吃到飽市場，如何維持消費者的支持，菜色升級與推陳出新是必要的。2023年8月18日起元素自助餐推出升級版菜色與供餐方式，「龍蝦.鮑魚.干貝」海鮮三寶重返回歸，還有松葉蟹盅與烤鴨捲餅，這五道主廚推薦特製單點菜色，客人以夾子方式點用，再由服務人員採位上服務，僅於假日時段供應，分別為週五與週六晚餐、週六與週日午餐，成人每位1,280元、7-11歲兒童499元，需另加10%服務費，即日起開放訂位，勢必再掀起海鮮控饕客的朝聖。

台南大員皇冠假日酒店元素餐廳主廚游輝杰擅長異國料理與香料的運用，讓菜色多樣化，總能有新的體驗與感受。「蒜香龍蝦」選用東南亞龍蝦，Q彈紮實細緻鮮嫩、殼薄肉多，簡單清蒸後淋上主廚特製蒜香奶油醬，品嘗龍蝦最原始的鮮味。「蔥油蒸鮑魚」選用66-70克左右的大鮑魚，先川燙後以特製和風醬汁浸泡一個晚上，讓鮑魚入味，且維持肉質軟嫩有嚼勁，上桌前淋上蔥油，香味四溢。「香煎干貝」選用北海道生食級干貝，顆顆飽滿多汁，鐵板上乾煎雙面呈現焦糖色，大約5分熟，表面金黃酥脆，內裡柔嫩多汁，用鹽與胡椒簡單調味表面就讓人唇齒留香。「松葉蟹盅」選用日本松葉蟹，肉質呈一梳梳的形態，軟滑綿密多汁甘甜，比起鱈場蟹，松葉蟹被稱為是更高級的味道。「烤鴨捲餅」鴨肉是精選70天3-3.5公斤重的宜蘭櫻桃鴨，鴨肚內均勻塗抹「粵式醃醬」，外皮刷上以麥芽糖與紅醋調合黃金比例的「醋淋汁」，風乾8小時後，加入蘋果木吊爐烘烤50分鐘，鴨皮香脆油潤、鴨肉飽口多汁、鹹醬香味十足，是彩豐樓單點人氣菜色，也能在元素自助餐品嘗得到。

飲料區也同步升級，除了原有的紅白酒無限暢飲之外，新加入了18天台灣生啤酒與調酒DIY區，還有新增現榨鮮果汁、多款果汁、蘇打與汽水等，飲品多種風味滿足大人小孩的不同喜好。天無論搭配肉品或海鮮，都能令餐點的美味及用餐的氣氛更升級！禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

元素餐廳假日時段菜色升級之外，歡慶酒店六周年慶，元素餐廳從2023年9月1日至10月31日推出【大員感蟹您】主題料理，選用多款螃蟹，例如: 佐渡花蟹、牛角蟹、旭蟹、三點蟹、松葉蟹、軟殼蟹等，多國料理包括日式、西式、中式、泰式、韓式等烹煮手法，呈現多達27道菜色輪番登場，有泰式酸辣醬蟹、軟殼蟹捲壽司、軟殼蟹天婦羅、螃蟹海鮮粥、啤酒屋辣炒蟹鉗、螃蟹薏米海鮮飯、奶油螃蟹等，以螃蟹料理要感謝這六年來饕客們對酒店的支持與喜愛，且九月期間單筆消費滿1,688元，可玩1次紅包抽抽樂活動，有機會抽中最高6折優惠，1人抽中全桌同享優惠折扣，需另加原餐價10%服務費。心動不如馬上行動。為了提升用餐品質請事先訂位，訂位專線06-5121807。