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大直英迪格酒店x林果良品　9月10日首次攜手合作「微醺紳士講堂」

By 台灣英文新聞
2023/08/22 17:14
大直英迪格酒店x林果良品　9月10日首次攜手合作「微醺紳士講堂」
大直英迪格酒店x林果良品　9月10日首次攜手合作「微醺紳士講堂」

兩大生活風格品牌，台北大直英迪格酒店及「ORINGO 林果良品」，首度攜手合作，將於2023年9月10日在sneKOut BAR戶外酒吧舉辦「微醺紳士講堂」，從鞋子、穿著、品酩、餐酒到生活風格，幫助想成為紳士的男士，跨出晉升質感男人的第一步！活動中，台北大直英迪格也為紳士們準備，帶有皮革馥郁香氣、專屬林果良品品牌精神的「GENTLEMAN ORINGO調酒」，並搭配5款精緻甜鹹點及精選紅、白酒、琴酒等，提供Pass Around 沿桌送餐服務，讓紳士們優雅自由享用。「微醺紳士講堂」活動時間為9月10晚上七點至九點，定價$1,599，早鳥優惠每位$1,199，限量20名。

台北大直英迪格不只為潮牌酒店，更是強調生活風格、重視鄰間文化，從酒店建築、設計都傳達了大直古往今年的歷史故事，此次與「回到鞋工藝的美好時代」為品牌精神的台灣紳士手工鞋品牌「ORINGO 林果良品」合作，希望透過此活動，傳達好好生活的「紳士概念」。林果良品共同創辦人曾信儒曾說：「紳士，應該是能夠從裡至外地將自己打理好，很用心地在觀察自己的生活，並且好好生活的人。」【大直英迪格x林果良品微醺紳士講堂】活動將由林果良品分享三大紳士選鞋的技巧，明確的穿鞋公式、入門穿搭守則，帶大家一同認識紳士鞋與延伸而出的風格文化。現場除了展示各款皮鞋之外，再贈送300元林果良品購鞋金，為紳士之路邁出第一步！

【大直英迪格x林果良品微醺紳士講堂】活動將由 獨一無二的「GENTLEMAN ORINGO調酒」揭開活動序幕！麥卡倫特有的雪莉桶香與果乾層次交疊香氣，搭配伯爵茶獨有佛手柑味與單寧溫暖餘韻，將其圓潤包覆、煙燻香氣縈繞不絕，完美詮釋都會紳士情懷。sneaKOut BAR調酒顧問Hank也將與紳士們暢聊威士忌、品酒藝術，用五感進入調酒師用風味描述的世界。餐酒部份提供5款精緻甜鹹食及飲品，包含慢燉牛舌、煙燻鮭魚捲、手撕豬肉三明治、奇異父子琴酒、精選紅、白酒、果汁等美味餐酒。

更新時間 : 2023-08-22 22:20 GMT+08:00

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