台灣民防組織攜手長老教會 落實社區應變戰時自救救人

（台灣英文新聞／湯若僑、李朝儀 屏東採訪報導）位於屏東縣瑪家鄉的禮納里，是莫拉克風災後的當地排灣族部落的新家園，成員們在此重新找到歸屬與生活。眼見如今鄉土家國面臨內憂外患，長老教會與民防組織也攜手以社區為單位，未雨綢繆為保境安民及早準備。

民防組織福摩薩學院旨在促進以社區為基礎的民防，所推出的三大旗艦計畫之一「挪亞方舟計畫」，便是透過長老教會在全台各處的地方教會，訓練會眾應變危急之能力，並建立應變指揮系統，以便遇危時快速進行「平戰轉換」。本月12日在禮納里，便有約200名長老、牧師及會眾前來達瓦蘭教會取經。

福摩薩學院創辦人兼執行長、教名薩慕爾的謝易宏（Ljavakaw Tjaljimaraw）向台灣英文新聞表示，「這意味著將全台1200個長老教會的會眾組成一艘方舟，當洪水或戰爭降臨台灣時，我們可以自救救人。」



福摩薩學院創辦人兼執行長、教名薩慕爾的謝易宏（Ljavakaw Tjaljimaraw）(圖／台灣英文新聞 簡逸軒攝影)

地方教會為基本單位

擔任台灣基督長老教會總會青年事工委員會常委書記的薩慕爾指出，挪亞方舟計畫將每個地方教會作為災害管理的基本單位，包括實際訓練以確保資源的穩定性、緊急醫療服務的提供、發展領導結構及制定不同災情的因應計畫。

透過展示當地的長老教會會址、軍事基地、學校、警察局及海灘的位置關係，薩慕爾說明周圍環境所構成的威脅。他鼓勵各社區根據當地情況為教會制定安全計畫，包括可能的空襲地點、敵人登陸點以及能取得資源的所在。

他也要求與會人員思考，如果當地社區以外的人在衝突期間尋求部落庇護，該如何應對；若在社區成員突然返鄉，是否有足夠的補給可以運用；如果外部供應短缺，應如何自衛，抵禦可能的掠奪者，並給予建議應對措施。

他希望與會的教會領袖能將這些想法帶回社區，若決定要加入挪亞方舟計畫，他會以實際訓練與技巧武裝每個社區。

社區共榮共存

台灣長老教會已有近160年的歷史，歷經日本殖民統治與國民黨專政時期，如今教會會眾近26萬，由逾1200個地方教會組成，其中超過500個教會為原住民教會。

「教會，尤其是長老教會，是這個島上相當重要的社區，這也是為何我從長老教會開始（民防準備工作），因為他們天深究是相當強大的社區，尤其是在原住民社會，」薩慕爾說道。

薩慕爾常在言談中提及社區的力量，他引述哥林多前書 12:25-27「免得身上分門別類，總要肢體彼此相顧。 若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。 你們就是基督的身子，並且各自做肢體。」

薩慕爾表示，每個教會都有自己的決策機構，他們的牧師與長老就是社區領袖，「我們需要協調一致的領導層，能夠共同捍衛自己的土地與人民。」

領導達瓦蘭教會的李耀光（Aravas Talalang）牧師表示，思索如何保衛自己的人民並不是甚麼新鮮事。儘管媒體報導讓人們感到兩岸關係更加緊張，但保衛社區是他們的首要任務。

李耀光提及過往原住民所遭遇來自台灣政府的壓迫，也談到排灣族人為追求自由與民主而留下鮮血，因此他盼族人們有所準備，「我希望培訓我的兄弟姐妹們如何保護自己的生命與自助。」

李耀光表示，約三分之一的排灣族人是長老教會的成員，如果教會訓練有素，就意味者這三分之一的人可以影響部落其他成員作好準備，這種群眾力量也正是他所期盼的。



達瓦蘭教會牧師李耀光（圖／台灣英文新聞 簡逸軒攝影)

台海戰爭無關黨派政治

台灣將於2024年迎來總統大選，被問及選舉結果是否影響台灣發生衝突的可能性，薩慕爾表示，戰爭與誰擔任總統無關，目前趨勢表明，誰當領導戰爭終將發生。

薩慕爾進一步說明自己的理念，即將政治家視為防止戰爭的偶像並不實際，「在上帝的教堂裡，我不想做偶像崇拜。」

他坦言自己有鮮明政治觀點、黨派立場，且「不屑於掩蓋」，「我不滿意民進黨，也鄙視其他更糟糕的政黨。」

他認為，被問及這樣的問題是因為「反民進黨勢力將選舉框架成虛假的二分法：投給賴清德將導致戰爭爆發，而投給其他人將導向和平。原住民牧師是親民進黨的，」這樣的宣傳令人困擾。

他強調，上述想法是「荒謬的」，「因為倘若大多數台灣選民選擇任何一位非民進黨候選人，台灣首先要面對的是恥辱，然後才是戰爭。我知道牧師們預料到我的回答，會以『投給賴清德不會導致戰爭』一說來駁斥謠言，但這不是真的。」

「正如我所言，無論誰當選，戰爭都會發生，因為戰爭是系統變化與動亂的結果。」