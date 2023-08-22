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台灣民防組織攜手長老教會 落實社區應變戰時自救救人

薩慕爾表示，戰爭與誰擔任總統無關，目前趨勢表明，誰當領導戰爭終將發生。而福摩薩學院旨在將每個地方教會作為災害管理的基本單位，應對未來時局變化。

By 湯若僑、李朝儀, 台灣英文新聞
2023/08/22 17:03
民防組織福摩薩學院執行長薩慕爾在屏東瑪家的禮納里的達瓦蘭教會。(圖／簡逸軒攝影）

民防組織福摩薩學院執行長薩慕爾在屏東瑪家的禮納里的達瓦蘭教會。(圖／簡逸軒攝影）

（台灣英文新聞／湯若僑、李朝儀　屏東採訪報導）位於屏東縣瑪家鄉的禮納里，是莫拉克風災後的當地排灣族部落的新家園，成員們在此重新找到歸屬與生活。眼見如今鄉土家國面臨內憂外患，長老教會與民防組織也攜手以社區為單位，未雨綢繆為保境安民及早準備。

民防組織福摩薩學院旨在促進以社區為基礎的民防，所推出的三大旗艦計畫之一「挪亞方舟計畫」，便是透過長老教會在全台各處的地方教會，訓練會眾應變危急之能力，並建立應變指揮系統，以便遇危時快速進行「平戰轉換」。本月12日在禮納里，便有約200名長老、牧師及會眾前來達瓦蘭教會取經。

福摩薩學院創辦人兼執行長、教名薩慕爾的謝易宏（Ljavakaw Tjaljimaraw）向台灣英文新聞表示，「這意味著將全台1200個長老教會的會眾組成一艘方舟，當洪水或戰爭降臨台灣時，我們可以自救救人。」

Taiwan Indigenous group talks civil defense via Presbyterian Church
福摩薩學院創辦人兼執行長、教名薩慕爾的謝易宏（Ljavakaw Tjaljimaraw）(圖／台灣英文新聞 簡逸軒攝影)

地方教會為基本單位

擔任台灣基督長老教會總會青年事工委員會常委書記的薩慕爾指出，挪亞方舟計畫將每個地方教會作為災害管理的基本單位，包括實際訓練以確保資源的穩定性、緊急醫療服務的提供、發展領導結構及制定不同災情的因應計畫。

透過展示當地的長老教會會址、軍事基地、學校、警察局及海灘的位置關係，薩慕爾說明周圍環境所構成的威脅。他鼓勵各社區根據當地情況為教會制定安全計畫，包括可能的空襲地點、敵人登陸點以及能取得資源的所在。

他也要求與會人員思考，如果當地社區以外的人在衝突期間尋求部落庇護，該如何應對；若在社區成員突然返鄉，是否有足夠的補給可以運用；如果外部供應短缺，應如何自衛，抵禦可能的掠奪者，並給予建議應對措施。

他希望與會的教會領袖能將這些想法帶回社區，若決定要加入挪亞方舟計畫，他會以實際訓練與技巧武裝每個社區。

社區共榮共存

台灣長老教會已有近160年的歷史，歷經日本殖民統治與國民黨專政時期，如今教會會眾近26萬，由逾1200個地方教會組成，其中超過500個教會為原住民教會。

「教會，尤其是長老教會，是這個島上相當重要的社區，這也是為何我從長老教會開始（民防準備工作），因為他們天深究是相當強大的社區，尤其是在原住民社會，」薩慕爾說道。

薩慕爾常在言談中提及社區的力量，他引述哥林多前書 12:25-27「免得身上分門別類，總要肢體彼此相顧。 若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。 你們就是基督的身子，並且各自做肢體。」

薩慕爾表示，每個教會都有自己的決策機構，他們的牧師與長老就是社區領袖，「我們需要協調一致的領導層，能夠共同捍衛自己的土地與人民。」

領導達瓦蘭教會的李耀光（Aravas Talalang）牧師表示，思索如何保衛自己的人民並不是甚麼新鮮事。儘管媒體報導讓人們感到兩岸關係更加緊張，但保衛社區是他們的首要任務。

李耀光提及過往原住民所遭遇來自台灣政府的壓迫，也談到排灣族人為追求自由與民主而留下鮮血，因此他盼族人們有所準備，「我希望培訓我的兄弟姐妹們如何保護自己的生命與自助。」

李耀光表示，約三分之一的排灣族人是長老教會的成員，如果教會訓練有素，就意味者這三分之一的人可以影響部落其他成員作好準備，這種群眾力量也正是他所期盼的。

Taiwan Indigenous group talks civil defense via Presbyterian Church
達瓦蘭教會牧師李耀光（圖／台灣英文新聞　簡逸軒攝影)

台海戰爭無關黨派政治

台灣將於2024年迎來總統大選，被問及選舉結果是否影響台灣發生衝突的可能性，薩慕爾表示，戰爭與誰擔任總統無關，目前趨勢表明，誰當領導戰爭終將發生。

薩慕爾進一步說明自己的理念，即將政治家視為防止戰爭的偶像並不實際，「在上帝的教堂裡，我不想做偶像崇拜。」

他坦言自己有鮮明政治觀點、黨派立場，且「不屑於掩蓋」，「我不滿意民進黨，也鄙視其他更糟糕的政黨。」

他認為，被問及這樣的問題是因為「反民進黨勢力將選舉框架成虛假的二分法：投給賴清德將導致戰爭爆發，而投給其他人將導向和平。原住民牧師是親民進黨的，」這樣的宣傳令人困擾。

他強調，上述想法是「荒謬的」，「因為倘若大多數台灣選民選擇任何一位非民進黨候選人，台灣首先要面對的是恥辱，然後才是戰爭。我知道牧師們預料到我的回答，會以『投給賴清德不會導致戰爭』一說來駁斥謠言，但這不是真的。」

「正如我所言，無論誰當選，戰爭都會發生，因為戰爭是系統變化與動亂的結果。」
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