台北女染食腦蟲死亡 新北某親水設施這一處驗出陽性

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）本月初台北一名30多歲女性感染 「福氏內格里阿米巴原蟲」 （俗稱「食腦變形蟲」）導致腦炎而死亡，由於其曾前往新北某室內親水設施玩水，疾管署日前針對該場域進行採檢，結果發現55件與親水設施相關之水體檢驗結果皆為陰性，但1件地下室積水之檢驗結果為陽性。

北部一名女子因感染罕見的食腦變形蟲而死亡，新北衛生局於8月9日及8月10日會同中央及專家前往室內親水設施場域進行環境採檢，包含大小水池出入水孔、游泳池壁面、地下室積水等，疾管署於今日公佈水質檢驗結果。

疾管署說明，55件與親水設施相關之水體檢驗結果皆為陰性，僅有1件地下室積水之檢驗結果為陽性。經調查該陽性水體應來自自然環境，而非親水設施用水，未與親水設施用水交流，民眾無暴觸風險。

福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡，人工水域維持水中自由有效餘氯在1 mg/L以上，即可有效抑制。

疾管署呼籲民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。