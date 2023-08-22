【更新】泰國長達3個月政治僵局落幕　地產大亨賽塔順利當選第30任總理

更新時間: 2023-08-22 20:01

上任後首要任務是拉抬泰國經濟

解決貧富不均問題

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）泰國國會今天(22日) 進行總理選舉，地產大亨賽塔當選第30任總理。賽塔出身商界，曾擔任知名地產開發商執行長，他上任後首要任務就是拉抬泰國經濟表現，並解決貧富不均的問題。

泰國今年5月14日舉行國會眾議院選舉，選後新興政黨前進黨以改革理念一舉以151席成為國會最大黨，緊跟在後的是拿下141席的為泰黨，前兩大黨和其他6個小黨組成8黨聯盟準備執政，並推舉前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理候選人。

但總理必須要眾議院500席加上參議院250席共750過半也就是376席的支持才能順利當選，前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條遭到親軍方和保守勢力的參議員反對，皮塔連續兩次總理選舉都失利，不得已只好把組閣權讓給為泰黨，甚至退出聯盟成為最大在野黨。

為泰黨議員22日確定他們所推的總理人選賽塔獲得足夠票數後, 紛紛比出勝利手勢( 美聯社)

為泰黨力推的總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）出生於1963年2月15日，在美國克萊蒙研究大學（Claremont Graduate University）獲得商業管理碩士學位，他曾經是泰國前十大地產開發商之一尚思瑞（Sansiri Plc）的總裁和執行長，地產大亨是他廣為人知的身分。他在1994年時就加入剛成立的尚思瑞，一路爬升到高位。

賽塔是泰國政壇的新面孔，但其實在涉足政治之前，他就經常對政治和公共政策發表看法。今年3月，賽塔成為為泰黨的顧問，接著1個月後，他辭去在尚思瑞的工作並將股份都轉移給女兒後加入為泰黨，成為為泰黨3個總理候選人之一。

出身商界，泰國各界當然期待賽塔可以在COVID-19疫情後以及俄烏戰爭下的全球局勢，帶領泰國經濟殺出一條血路。疫情後中國經濟表現不佳影響了泰國的出口，中國遊客沒有全面回流也影響了泰國的觀光業表現。

根據中央社, 賽塔接受泰國媒體民族報集團（Nation Group）訪問時曾表示，他如果當選，任內最重要的工作就是提高人民的收入，他也表示會推動LGBTQ族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）的平權議題。

他在接受彭博社（Bloomberg）專訪時也表示，他若當選，目標是要拉抬泰國落後於鄰近國家的經濟表現，並拉近富人和窮人之間的差距。

賽塔在選前遭到爆料大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）指出賽塔涉嫌幫助公司逃稅。賽塔上週發布一段網路影片，強調自己作為沒有不法，並指出貧窮和不平等才是大家真正的敵人，他的目標是要讓每個人的生活變得更好。

為泰黨在選舉期間提出讓每個年滿16歲的泰國公民可以擁有價值1萬泰銖的電子錢包政策，就是由賽塔操刀。

由於前進黨觸碰了敏感的王室議題遭到參議員和保守勢力反對，各界預期賽塔執政後為泰黨聯盟不會碰觸王室議題。

為泰黨主席春楠（Cholnan Srikaew） 曾在選前表示，11黨聯盟不會碰觸冒犯君主罪，執政之後將推動土地改革、每日基本工資達到600泰銖、把軍事義務役改為志願役以及修改憲法，以更符合民主的目標，但不會碰觸憲法中關於王室的部分。

首次發稿: 2023-08-22 16:55

【時機微妙】泰國前總理戴克辛結束流亡返國 下機後被送進監獄服刑



戴克辛(右2, 穿西裝者) 8/22返抵泰國, 在機場受到大批支持者歡迎 (美聯社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導) 泰國前總理戴克辛流亡海外15年之後, 於今天(8/22)返回泰國，在廊曼國際機場（Don Muang Airport）受到大批支持者迎接，戴克辛的兩個女兒跟兒子也來到現場(如下圖) 。

不過戴克辛隨即被捕, 並被法院判處8年有期徒刑, 接下來迎接他的將是牢獄生活。



左2為泰國前總理戴克辛, 右為他的兒子Panthongtae, 左為女兒Pinthongta, 右2為女兒Paetongtarn (美聯社)

泰國各界盛傳, 戴克辛應該是跟當局達成某種協議才會回國, 坐牢的時間不會太長。

戴克辛回國的時機也很微妙, 他是在8/22(週二) 早上搭乘私人專機返回泰國, 而泰國政壇選後陷入組閣僵局，目前正準備投票選舉下一任泰國總理。戴克辛所屬的為泰黨(Pheu Thai Party) 候選人處於領先地位。

現年74歲的戴克辛, 堪稱是泰國最成功的政治領袖, 但他的作風與評價相當兩極。對軍方支持的保皇派來說是眼中釘, 他們藉著各種訴訟打壓戴克辛。更趁他出國之際以軍事政變方式奪權。

戴克辛是在2001年2月出任泰國總理；2006年9月19日，軍方趁戴克辛前往紐約出席聯合國大會時發動政變，將戴克辛解職，並由軍方接管政府，戴克辛就此流亡海外超過15年。

2008年2月27日，戴克辛通過其私人律師宣布說，他將於隔天2月28日上午返回泰國，為自己面臨的數十項指控進行辯白。

2008年8月11日，戴克辛夫婦在出席北京奧運會開幕式之後，並未按泰國法院要求回國參加聽證會。並在當天宣布不接受在泰國國內的相關案件審訊，隨後，泰國最高法院發布對戴克辛及其夫人的逮捕令。

今年(2023年) 7月13日，泰國國家反腐敗委員會撤銷戴克辛及其他3人在泰國國際航空貪污案所有指控。而戴克辛也終於在今天回到泰國, 獄方人士指出, 戴克辛入獄後可以立刻身向王室申請特赦, 流程通常需要一到兩個月。

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