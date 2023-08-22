台灣本土登革熱再增1死 新北、桃園、新竹縣出現首例個案 全台累計破2千例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（22）日公布上週新增今（2023）年第二例本土登革熱死亡個案，為雲林縣80多歲女性；另新北市、桃園市和新竹縣皆出現今年首例本土個案，截至目前疫情已擴散至14縣市，提醒民眾加強居家環境巡查，清除積水容器，在外活動時應做好防蚊措施。

依據疾管署統計，國內上週（今年8月15日至8月21日）新增556例登革熱本土病例，個案居住地台南市471例、雲林縣61例、高雄市17例、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義縣及屏東縣各1例。

而新增的死亡個案為雲林縣80多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟衰竭等慢性病病史，8月9日因發燒且意識明顯變差就醫並收治住院，經醫院採檢通報後確診登革熱。個案於住院期間出現血小板低下、肺炎等症狀，於8月15日因病況惡化不幸過世。

個案平日活動地點以住家附近為主，同住者近期曾確診登革熱，且居住地周邊有農園等高風險場域，研判為住家或附近感染。衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾之衛教宣導。

疾管署說明，本土疫情持續升溫，新北市、桃園市及新竹縣於上週出現今年首例本土登革熱病例，均有雲林或台南等南部活動史，截至目前全國已有14縣市出現本土病例；台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣均有監測中群聚疫情，今年截至8月21日累計2,135例本土病例，另累計2例死亡病例。

疾管署提醒，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意是否出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等重症警示徵象及出血徵兆。

此外，近期各地天氣易有短延時強降雨，雨後環境中容易產生積水容器，加上高溫，容易成為病媒蚊孳生之溫床，提醒民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，雨後務必巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。